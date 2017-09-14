Suriyeli Mülteci 4 Yılda 4 Dil Öğrendi

Suriye'den 4 yıl önce ailesiyle birlikte kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Siirt'e yerleşen Ayham Fandi, 4 yılda 4 dil öğrendi. İletişim kurmakta güçlük çeken ailesine de Türkçe öğreten Fandi'nin en büyük hayali, ülkesinin içerisinde bulunduğu durumu yansıtacak bir film çekmek.



Suriyeli Ayham Fandi (16), 4 yıl önce ailesiyle birlikte yaşadığı Deyrizor kentinden kaçarak, Türkiye'ye sığındı. Siirt'e yerleşen Fandi, 4 Eylül Geçici Eğitim Merkezi'nde Türkçe dersleri almaya başladı. Bir yandan da eğitimini sürdüren Fandi, 4 yıl içerisinde Türkçe'nin yanı sıra katıldığı kurslar sayesinde iyi derecede İngilizce ve Fransızca, orta derecede de Almanca öğrendi. Katıldığı sınavlarda da büyük bir başarı gösteren Fandi, Anadolu Lisesini kazandı.



Fandi, az uyuyup çok çalıştığını belirterek, çocukken gördüğü bir filmin etkisinde kaldığı için ileride yönetmen olmak istediğini, ülkesindeki trajediyi çekmeyi ve aynı zamanda bu filmde aktör olarak görev almayı umut ettiğini kaydetti. Türkiye'yi çok sevdiğini aktaran Fandi, kendilerine kucak açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Türkiye'yi ikinci vatan olarak gördüklerini aktaran Ayham Fandi'nin babası Abdulnaser Fandi ise oğluyla gurur duyduğunu, daha küçük yaşlarda dil öğrenmeye istekli olan çocuğunun anadiliyle birlikte 5 dil bildiğini söyledi.



14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Faruk Süzgün ise Fandi'nin ilk mezun ettikleri öğrencileri arasında olduğunu dile getirdi. Süzgün, Fandi'nin ilk yıllarında konuşmakta güçlük çekmesine rağmen zamanla azim göstererek Anadolu Lisesini kazandığını, ahlaklı ve sabırlı olan gencin çevresine ve ailesine faydalı olduğunu belirterek, "Ayham Fandi başarılı bir öğrenci. Arapça Türkçe, İngilizce ve Fransızcayı iyi biliyor, Almancayı orta derecede biliyor. Hem ülkesine hem de ailesine faydalı olmayı istiyor" dedi. - SİİRT