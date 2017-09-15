Sınıra Askeri Araç Takviyesi Sürüyor

Hatay'da sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel sevkiyatı bugün de devam etti.



Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birlikleri sevk ediliyor.



Bugün de Kırıkhan-Reyhanlı yolunda askeri araç hareketliliği yaşandı. Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin önlemleri altında geçişi sağlanan askeri personel ve askeri araçlar sınır karakollarında konuşlandırılacak. - HATAY