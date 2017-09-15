Sınıra Askeri Araç Takviyesi Sürüyor
Hatay’da sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel sevkiyatı bugün de devam etti.
Hatay'da sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel sevkiyatı bugün de devam etti.
Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birlikleri sevk ediliyor.
Bugün de Kırıkhan-Reyhanlı yolunda askeri araç hareketliliği yaşandı. Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin önlemleri altında geçişi sağlanan askeri personel ve askeri araçlar sınır karakollarında konuşlandırılacak. - HATAY