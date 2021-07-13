(Özel haber) Simge Aköz: "Mücadelemizi sahaya yansıtırsak başarılı oluruz"
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(Özel haber) Simge Aköz: "Mücadelemizi sahaya yansıtırsak başarılı oluruz"

(Özel haber) Simge Aköz: 'Mücadelemizi sahaya yansıtırsak başarılı oluruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Simge Aköz, Tokyo Olimpiyatları öncesinde yaptığı açıklamada beklentileri yükselttiklerinin farkında olduklarını ve kendi beklentilerinin de yüksek olduğunu söyleyerek, "Mücadelemizi sahaya yansıtırsak başarılı oluruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Simge Aköz, Tokyo Olimpiyatları öncesinde yaptığı açıklamada beklentileri yükselttiklerinin farkında olduklarını ve kendi beklentilerinin de yüksek olduğunu söyleyerek, "Mücadelemizi sahaya yansıtırsak başarılı oluruz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan ve yarın olimpiyat yolculuğuna başlayacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Simge Aköz, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Kadın voleybol takımından beklenin artmasıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Simge Aköz, "Tabii ki beklentileri, geçtiğimiz senelerde aldığımız başarılarla biz sağladık. Tokyo Olimpiyatları bizim için çok önemli ve çok da heyecanlıyız. Mevcut şartlarda çok güzel ve genç bir ekiple, 1,5 sene önce oraya katılmak bile hayaldi. Şu anda bunun arifesindeyiz ve gidiyoruz. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz. Ayak ayak bakıyoruz maçlara. Bizim grubumuz çok zor bunun bilinciyle gidiyoruz. Bu biraz stres oluşturabilir belki ama rahat oynamamızı da sağlayabilir. Rahat oynadığımızda daha iyi performans gösteriyoruz. Geçtiğimiz senelerde bu bilincimiz ve tecrübemiz de arttı. Güzel şeyler başarabileceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemizi sahaya yansıtırsak, başarılı oluruz"

Takım olarak da çıtayı yükselttiklerini söyleyen Simge Aköz, "Bizim gözümüzde de çıta yükseldi, tatmin duygusu da daha fazla istekli hale getirdi bizi. Herkesin amacı finalde olmak ve kürsüde yer almak. Ben inanıyorum ki güzel şeyler başaracağız. Büyük umutlarla gitmeyelim, sonu hüsran olmasın. Ama olursa da gerçekten inanılmaz güzel bir duygu olur. İlk etapta gruptan çıkabileceğimize inanıyorum. Ekol takımlar var. Grubumuzda ABD, Çin, İtalya gibi çok güçlü ekipler var. Takım halinde oynayıp mücadelemizi sahaya yansıtabilirsek ilerleyebileceğimizi düşünüyorum" dedi. Son olarak Türk milletine mesaj gönderen başarılı oyuncu, "Gerçekten çok güzel bir voleybol seyircisi kazandık geçtiğimiz senelerde. 1 sezon boş geçmiş olmamıza rağmen desteklerini sürdürüyorlar. Çok güzel destek mesajları alıyoruz. Arkamızda olduklarını hissettirdikleri için. Bu bizim için çok önemli. Ülkemiz voleybolu ve kadın sporları adına çok önemli. Bizi desteklemeye devam etsinler" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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(Özel haber) Simge Aköz: "Mücadelemizi sahaya yansıtırsak başarılı oluruz" - Haberler Spor
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