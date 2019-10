09.10.2019 02:18

- (Özel Haber) Simge Aköz: "Hedef her kulvarda şampiyonluk"

İSTANBUL - Eczacıbaşı VitrA'nın başarılı voleybolcusu Simge Aköz, takım olarak hedeflerinin her kulvarda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlıların başarılı oyuncusu Simge Aköz, tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlandığı iyi bir kadro kurduklarını belirterek, "Daha önce takımımızın alt yapısında yetişip farklı kulüplerde oynayan oyuncular geri döndü. İnanılmaz güzel bir enerjiyle ve kendilerine çok daha fazla şeyler katarak geri döndüler ve bize bu uzun sezonda inanılmaz yardımları dokunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Hedef her kulvarda şampiyonluk"

Takım olarak yeni sezon hedeflerinden de bahseden 28 yaşındaki voleybolcu, şu ifadelere yer verdi:

"Eczacıbaşı'nın her sene ortaya koyduğu gibi hedef; her kulvarda şampiyonluk. Ama sporun yadsınamaz sonuçları bunlar maalesef. Yine biz her kupada şampiyon olabilmek için sahada olacağız. Umarım bu sefer şans bizden yana olur."

"Milli takım olarak güzel bir başarıya imza attık"

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaşan takım arkadaşı Boskovic'i de tebrik eden Aköz, "Çok değerli bir oyuncu, inanılmaz saygı duyuyorum kendisine. Milli takım olarak çok güzel bir başarıya imza attık. Sırbistan sonuçta bir dünya devi. Son Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat geçmişleri var. Onlarla bu şekilde mücadele edebilmemiz gerçekten çok güzeldi. Umarım önümüzdeki senelerde milli takım adına da milletimizi gururlandıracak daha büyük başarılara imza atarız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA