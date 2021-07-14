(Özel haber) Şems Çakıroğlu: "Ankaralının da desteğiyle daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz"

- (Özel haber) Şems Çakıroğlu: "Ankaralının da desteğiyle daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz" Ankara Demirspor İkinci Başkanı Şems Çakıroğlu: "Bu sene şeytanın bacağını kırmak istiyoruz" Ankara Demirspor İkinci Başkanı Şems Çakıroğlu, "Ankara'nın yeteri kadar temsil edildiği takım...

- (Özel haber) Şems Çakıroğlu: "Ankaralının da desteğiyle daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz"

Ankara Demirspor İkinci Başkanı Şems Çakıroğlu:

"Bu sene şeytanın bacağını kırmak istiyoruz"

İSTANBUL - Ankara Demirspor İkinci Başkanı Şems Çakıroğlu, "Ankara'nın yeteri kadar temsil edildiği takım yokken, Ankara takımı olarak Ankaralının da desteği ile daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz. Bu sene onun ilk senesi olacak inşallah" dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da ikinci başkan Şems Çakıroğlu, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Çakıroğlu, "Herkes için inşallah gönlünün muradı gerçekleşmiş olur diyorum. Biz Ankara Demirspor Kulübü olarak Beyaz Grup'ta kurada çıktık. Bizim grupla diğer grubu mukayese ettiğimizde diğer grupta rekabetçi takımlar bizim gruba nazaran biraz daha fazla gibi duruyor. Sanki geçen sene bizim olduğumuz grup gibi. Beyaz grup çok rekabetçi takımların olmadığı bir grup. Şehir takımlarının olduğu grup. 2 sezondur play-offta istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Bu sene kısmetse şeytanın bacağını kırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz"

İkinci Başkan Şems Çakıroğlu, bu yıl Ankara Demirspor'un geçmişte yaşadığı başarıları yakalamak istediklerinin altını çizerek, "Ankara kulüpleri köklü kulüpler. Ankara Demirspor da malum köklü geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Yıllarca mütevazi futbol oynayan bir kulüp. Biz yönetim ve yönetime destek veren unsurlar olarak bu sene geçmişteki oldukça eski başarıları tekrar yakalamayı planlıyoruz. İnşallah Ankara'nın yeteri kadar temsil edildiği takım yokken Ankara takımı olarak Ankaralının da desteği ile daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz. Bu sene onun ilk senesi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol