Şehidin Çocukları Yürek Dağladı

Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asb. Kd. Üçvş. Cemil Erkek'in baba ocağında göz yaşları sel oldu. Babasının tabutuna sarılan 4 buçuk yaşındaki Melike Ceren, Şehit Cemil Erkek'in görev arkadaşı tarafından zorla ikna edilerek tabutun başından indirildi.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu. Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu. Şehidin cenazesi bugün Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin küçük çocukları 4 buçuk yaşındaki Melike Ceren ve 4 aylık Salih Enes babalarının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı. Şehit eşi Selva Erkek'in tabutu başındaki kızı Melike ile diyalogları herkesi gözyaşları boğarken, şehit annesi Bahriye Erkek'in ise feryatları yürek dağladı. Şehidin görev arkadaşı, Melike Ceren'i zor ikna ederek tabutun başından aldı.

Baba ocağından alınan şehidin naaşı köy camisine götürüldü. Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katılması bekleniyor. - BALIKESİR