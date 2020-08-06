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(Özel Haber) Samet Akaydin: "Hedeflerim Süper Lig'de oynamak"

- (Özel Haber) Samet Akaydin: "Her genç futbolcunun istediği gibi hedeflerimden birisi Süper Lig'de oynamak" Ankara Keçiörengücü futbolcusu Samet Akaydin: "Pandeminden sonra iyi bir çıkış yakaladık" "Güzel işler yaptığımıza ve lige güzel bir hava kattığımıza inanıyorum" "Ben her...

06.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:51

- (Özel Haber) Samet Akaydin: "Her genç futbolcunun istediği gibi hedeflerimden birisi Süper Lig'de oynamak"

Ankara Keçiörengücü futbolcusu Samet Akaydin:

"Pandeminden sonra iyi bir çıkış yakaladık"

"Güzel işler yaptığımıza ve lige güzel bir hava kattığımıza inanıyorum"

"Ben her sezona performansımın bir önceki sezondan daha iyi olması hedefiyle başladım"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü'nün parlayan yıldızı Samet Akaydin, "Her genç futbolcunun istediği gibi hedeflerimden birisi Süper Lig'de oynamak" dedi.

Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde 33 maçta forma giyen ve 3 gol atan genç stoper Samet Akaydin yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Akaydin, 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig'e yeni çıkmalarına rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getirirken, her sezona performansının bir önceki sezondan daha iyi olması hedefiyle başladığını kaydetti.

"Pandeminden sonra iyi bir çıkış yakaladık"

İyi ve yorucu bir sezon geçirdiklerini söyleyen Samet Akaydin, "Özellikle pandeminden sonra iyi bir çıkış yakaladık. Pandemi döneminden önce bazı talihsizlikler oldu. 10 maç üst üste puan kayıpları oldu. Eğer o maçlardan 1-2 tanesini kazanabilseydik çok rahat Play-Off'ta olacaktık diye düşünüyorum. Takıma çok inanıyordum ve Play-Off'tan da şampiyon olabileceğimizi düşünüyordum. Nasip değilmiş. Çok güzel bir sezon geçirdik. Kimse bizim bu duruda olacağımıza inanmıyordu. Başka gözle bakıyordu. Takım içinde arkadaşlık ortamı olsun, sistem olsun hepsi oturdu. Güzel işler yaptığımıza ve lige güzel bir hava kattığımıza inanıyorum. Yeni hocamız geldi. Geçen sezon lige yabancıydık. Şimdi tecrübe kazandık. O sebepten daha olgun bir kimlikle hazırlanıp sahaya çıkacağız. Bu sezon inşallah iyi şeyler olur" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimden birisi Süper Lig'de oynamak"

Bu sezonu ligde iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirten genç futbolcu Samet Akaydin, "Ben her sezona performansımın bir önceki sezondan daha iyi olması hedefiyle başladım. Bu sezonda daha iyi olacağıma inanıyorum. Daha çok çalışarak başaracağımızı düşünüyorum. Hedefimiz tabi ki her zaman Play-Off yada şampiyonluk olacak. Geçen sende öyleydi bu senede öyle olacak. İnşallah başarırız diye ümit ediyorum. Her genç futbolcunun istediği gibi hedeflerimden birisi Süper Lig'de oynamak. İnşallah bir gün bizde Süper Lig'de forma şansı buluruz diye düşünüyorum. Olması için çalışacağız. Olmasa da olduğumuz yerin değerini, kıymetini bilip kendimizi daha çok geliştireceğiz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

(Özel Haber) Samet Akaydin: 'Hedeflerim Süper Lig'de oynamak'

Kaynak: İHA

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