Rıza Çalımbay: 'Teklif gelirse milli takımı seve seve kabul ederim' - Haberler
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Rıza Çalımbay: "Teklif gelirse milli takımı seve seve kabul ederim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rıza Çalımbay:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının A Milli Takım teknik direktörlüğü için anılmasına ilişkin İHA'ya konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının A Milli Takım teknik direktörlüğü için anılmasına ilişkin İHA'ya konuştu. Çalımbay, "Şu an net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Teklif gelirse milli takıma yok denmez, seve seve kabul ederim" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adının milli takımla geçmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, "Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok. Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer teklif gelirse, seve seve kabul ederim" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Rıza Çalımbay: Teklif gelirse milli takımı seve seve kabul ederim

Rıza Çalımbay: Teklif gelirse milli takımı seve seve kabul ederim

Rıza Çalımbay: Teklif gelirse milli takımı seve seve kabul ederim

Rıza Çalımbay: Teklif gelirse milli takımı seve seve kabul ederim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rıza Çalımbay: 'Teklif gelirse milli takımı seve seve kabul ederim' - Haberler
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