20.10.2019 11:43

- (Özel haber) Rıza Çalımbay: "Hakemler bize saygı duysun"

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay:

"VAR, hakemler içi bir nimet ama..."

"Kötü olmak istemiyoruz"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakem hataları ve VAR'a ilişkin olarak, "Biz hakemlerle kötü olmak yada onları eleştirmek istemiyoruz. Çünkü hakemlik çok zor bir şey. Herkese kızıyor hakeme. Yenen de kızıyor, yenilen de kızıyor. Birisi mutlaka kızıyor, tepki gösteriyor. Onun için onlara saygımız sonsuz ama onlarında biraz bize saygı duymaları gerekiyor" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı'na hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Hakemlerin yaptığı hataları, kamuoyunun da kabul ettiğini söyleyen Çalımbay, "Biz hakem arkadaşlarımızı sürekli şekilde eleştirmek istemiyoruz. Sürekli konuşmak istemiyoruz ama bize yapılan hatalar bütün kamuoyunun kabul ettiği hatalar. Biz kendi kafamıza göre söylemiyoruz. Seyrediliyor, bakılıyor ve bir karar veriliyor. O kararın da yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin Alanyaspor maçı. Maçın son dakikası belki onu yapmasa, belki VAR'a gitse orada onu görse biz 2 puan alacaktık ve lider olacaktık. Yine Rize'de 2 tane bize göre bariz penaltı olayı var. Ona da gitmedi. VAR'a bakmadı bile. Gidebilseydi yada VAR'daki arkadaşlarımız uyarsaydı belki o zaman o maçı da farklı şekilde bitirebilirdik" şeklinde konuştu.

"VAR, hakemler içi bir nimet ama..."

Video Yardımcı Hakem uygulamasını hakemlerin iyi şekilde kullanamadığını ifade eden Rıza Çalımbay, "Bu tür hatalar oluyor. Benim antrenörlük hayatımda hakem arkadaşımız hakemliği bıraktı. Maçtan sonra özür dileyip hakemliği bıraktı. Alanya maçında hakem gerçekten çok güzel maç yönetti. Çok, çok güzel maç yönetti. 2 tane hata yaptı bariz hata. O 2 hatada bize mal oldu. Rize'de de hakem arkadaşımız maçı iyi yönetti ama 2 tane hata yaptı. VAR hakemler için bir nimet. VAR'ı iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ama maalesef VAR'ı arkadaşlarımız net şekilde kullanamıyorlar. İyi şekilde kullanamıyorlar. Keşke iyi şekilde kullansalar, hepsi hata yapmadan maçları bitirebilirler. Buradaki tek yapacakları şey, biz akıl vermek istemiyoruz tabii ki. İyi şekilde kullanmaları, birbirlerine yardımcı olmaları O zaman göreceksiniz çok güzel şeyler ortaya çıkar. VAR hakikaten hakemlere çok yardımcı oluyor. Ben hep söylüyorum benim maçımda Kasımpaşa'nın başındayken yine Rize maçıydı son dakika bize penaltı verdi. Penaltı ile alakası yok. Son kendisi gördü penaltı olmadığını, maçtan sonra geldi özür diledi ve hakemliği bıraktı. Eğer o gün Deniz Çoban, VAR olsaydı ve gitseydi arkadaşımız hakemliğe devam ediyordu" diye konuştu.

"Kötü olmak istemiyoruz"

Deneyimli teknik adam, son olarak hakemlerle kötü olmak istemediklerinin altını çizerek, "VAR çok önemli bir şey ama iyi şekilde değerlendirirsen. Yoksa biz hakem arkadaşlarımızla kötü olmak yada onları eleştirmek istemiyoruz. Benim inandığım şey, futbolun içerisinde en zor işi yapanlardan bir tanesi hakem. Çünkü hakemlik çok zor bir şey. Herkese kızıyor hakeme. Yenen de kızıyor, yenilen de kızıyor. Birisi mutlaka kızıyor veya da tepki gösteriyor. Onun için onlara saygımız sonsuz ama onlarında biraz bize saygı duymaları gerekiyor. Bazen kızıyoruz, kulübeden çıkıyor. Hemen tak tak sarı kart gösteriyor. Göstermene gerek yok ki. Sende yanlış yapıyorsun. Bazı şeylerde birazcık soğukkanlı, sevecen ve cana yakın olmaları gerekiyor. Bu ortam daha güzel bir şekle girmesi için. Tek bizde olmuyor bu hatalar. Diğer takımlarda da oluyor maalesef. Yalnız VAR'ı daha iyi kullanmaları gerekiyor. Benim tek düşüncem VAR'la ilgili, VAR'ın başındaki arkadaşların bence maç yönetmemesi gerekiyor. VAR'ın başındakiler güzel bir eğitim aldıktan sonra ayrı bir grup olmalı ve hiç kimsenin de VAR'da kimin olduğunu bilmemesi gerekiyor veya tamamen açık olup bütün konuşmaları da açık açık söylemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA