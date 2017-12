Prof. Dr. Ercan: "Bu Deprem İzmir İçin Uyarıcı Bir Deprem"

İzmir'de bu sabah peş peşe meydana gelen iki depremle ilgili İzmir'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir. İzmir kırıkları diridir ve ileride daha büyük bir depremle boşalabilir" dedi.



İzmir'de bu sabah saat 08.13'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Foça ve Karaburun arasında gerçekleşen depremden sonra, aynı yerde 3,9'luk bir sarsıntı daha hissedildi. Depremlerin meydana geldiği sıralarda Bostanlı'daki evinde bulunduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili uyarılarda bulundu.



"Artçı deprem niteliğinde değil"



Deprem anında beşik gibi sallandıklarını söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Jeofizik mühendisi olarak bütün dalgaları izledim. Deprem 08.13'te oldu ve büyüklüğü 4,8'di. İzmir Körfezi girişinde Köstenli Adası olarak bilinen adanın kuzey ucunda oluştu. Diğer bir deyişle Foça-Karaburun-Gediz çatal ağzında oluştu. Köstenli Adası'na yaklaşık 500 metre ileride meydana geldi. Deprem tam çataktaydı. Yani kuzeydoğudan gelen Foça kırığı ile Karaburun kırığının tam kesim yerinde oluştu. Bu depremin öne çekilmesinin nedeni, bu sene içerisinde olan Midilli depreminin gerginliğinin bir kısmını bu bölüme taşımasıdır. Depremin en çok duyumsandığı yerler, İzmir Körfezi içinde yer alan ve genellikle jöle diye adlandırdığımız genç yığışımların bulunduğu Urla, Güzelbahçe, Göztepe, Alsancak, Basmane, Bornova, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli, Menemen, Bağarası, Sasalı, Seyrek ve Karaburun oldu. Bu kesimlerinde deprem güçlü olarak duyumsandı. Bu deprem görüntüye göre kendi başına bir depremdir ve bir artçı deprem niteliğinde değildir. Bundan sonra daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olur. Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir. İzmir kırıkları diridir ve ileride daha büyük bir depremle boşalabilir. O nedenle İzmir'in kuzeyindeki Yamanlar'a doğru hızlı bir şekilde kayması gerekiyor. Keza İzmir'in güneyindeki Dikmen Dağı'na doğru kayması gerekiyor" diye konuştu.



"Depremin şakası olmaz"



Depremin uyarı depremi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, şu uyarıda bulundu:



"Dayanıksız kesimlerdeki yapıların çok katlı olmaması, daha seyrek bir yapılaşma ve yerleşimin kuzeye doğru kaydırılması zorunludur. Bu bir uyarı depremidir ve depremin şakası olmaz. Bu deprem 6,5 olsaydı çok daha başka şeyler konuşuyor olabilirdik. İzmir Körfezinin oluşturan, kırıklardır ve bu kırıklar da diridir. Günün birinde daha büyük bir deprem yapmadan yerleşim alanı tasarımını geliştirmemizde büyük yarar görüyorum. Deprem yanlışı unutmaz ve bunun hesabını sorar. Bu depremin kuralıdır. İzmir'in olağan deprem büyüklüğü 6,5-6,7 arasında bir depremdir. Bu deprem ileri ki yıllarda, günlerde mutlaka olacaktır. Bunu kimse engelleyemez ama deprem için önlemli bir yaşam biçimini seçmemiz gerekiyor. Bu da bilimden geçer. Yoksa bedelini çok kötü ödeyebiliriz." - İZMİR