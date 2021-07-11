(Özel haber)Papy Djilobodji: "Santrfor bile oynarım"

Gaziantep FK'nın Senegalli futbolcusu Papy Djilobodji, görev verilirse santrforda bile oynayacağını söylerken daha önceki dönemlerde Beşiktaş ve Trabzonspor ile isminin anıldığını ifade etti.

Gaziantep FK'nın Senegalli futbolcusu Papy Djilobodji, görev verilirse santrforda bile oynayacağını söylerken daha önceki dönemlerde Beşiktaş ve Trabzonspor ile isminin anıldığını ifade etti. Senegalli futbolcu ayrıca takım içerisinde eğlence ve ciddiyetin dengelenmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Gaziantep FK'da Senegalli futbolcu Papy Djilobodji, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kampın iyi gittiğini ve antrenmanların çok ağır olduğunu ifade eden Djilobodji, "Bu herkes için çok iyi olacak. Sezona iyi başlamış olacağız. Hocamızı daha önceden herkes tanıyordu. Kişisel olarak tanışmasak da ismen biliyorduk, çalıştırdığı takımları biliyorduk ve her zaman başarı elde etmiş hoca. Bizimle çok iyi iletişimi var. Ekibi de çok iyi. Umarım bu senede hep beraber çok iyi çalışarak, hep birlik olarak çok iyi bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

"Hocamız çok ani gidince nasıl olacak diye düşündük"

Geçen sezona iyi başladıklarını ama yeteri kadar iyi olmadıklarını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Sezon ortalarına doğru o zamanki hocamız Sumudica da ayrılık yaşandı. Çok ani olduğu için nasıl olacak diye düşüncelere kapıldık. Daha sonra orada belki kafa karışıklığı oldu. Sezon bittiğinde de 9. sırada bitirdik. Geçen sezonla aynıydı. Kötü bir yer değil ama daha iyi bir yer olabilir" diye konuştu.

"Santrfor bile oynarım"

Bir çok bölgede görev yapmasına değinen Senegalli oyuncu, "Santrfor bile oynarım. Ben hangi mevkide olursa olsun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü en iyisini yaptığınızda ve kazandığınızda takımımız mutlu oluyor. Herkesten önce kendimi mutlu etmek istiyorum, sonra takım, hocalar, kulüp, yönetim ve taraftar herkes mutlu oluyor maç kazandığımızda" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor ve Beşiktaş ile ismim anıldı"

Transfer teklifleri aldığını belirten Djilobodji, "Buradayken Trabzonspor ve Beşiktaşla ismim anıldı ama Gaziantep'teyim. Türkiye'ye gelmeden önce gelmek istemiyordum. Burayla alakalı fikrim yoktu. Buranın böyle olduğunu bilseydim belki 10 yıl önce gelirdim Türkiye'ye" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de ligler daha iyi seviyeye gelecek"

Daha önce oynadığı ligler ile Türkiye'yi kıyaslayan tecrübeli futbolcu, "Aslında Türkiye'deki futbolda hem Fransa hem Almanya liglerinden şeyler var. Türkiye ligi iyi bir lig ama daha iyi olacak. Daha çok bahsedilen bir yer olacak önümüzdeki yıllarda" dedi.

"Eğlenceyi ve ciddiyeti dengelemeniz gerekiyor"

Takım içerisindeki pozitif enerjisiyle takım arkadaşlarıyla eğlenceli bir ilişkisi olduğu üzerine sorulan soruya cevap veren Papy, "İyi bir takımız bu ambians için önemli şeyler. Eğlenmemiz, şakalaşmamız gereken anlarda şakalaşırız, ciddi olması gerekiyorsa da ciddi oluruz. Bunu dengeleyebilmek çok önemli. İyi sonuçlar almak istiyorsak bu ikisini dengelememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Taraftar kazansak da kaybetsek de yanımızda olsunlar"

Gaziantep FK taraftarlarını özlediğini söyleyen Djilobodji, "Çünkü takım için çok önemli bir şey taraftar. Maalesef pandemiden dolayı taraftar olmadı. Bu sene yarı yarıya da olsa taraftar olacak. Onların statta olması iyi geliyor, her zaman bizi desteklesinler. Kazansak da kaybetsek de yanımızda olsunlar. Onlarla birlik olduğumuz zaman kazanmak daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı