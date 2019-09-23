23.09.2019 12:25

- (Özel haber) Özgecan Aslan, şampiyon ikizlerin hayatını değiştirdi

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı başlatıldıkları tekvandoda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar yaşayan 15 yaşındaki ikizler Özge ve Öykü Özbey, Avrupa şampiyonu olmak istiyor

Önümüzdeki ay Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Özge, ikiz kardeşiyle son hazırlıklarını yapıyor

MERSİN - Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı başlatıldıkları tekvandoda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkan 15 yaşındaki ikizler Özge ve Öykü Özbey, Avrupa şampiyonu olmak istiyor. Önümüzdeki ay Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Özge, ikiz kardeşiyle son hazırlıklarını yapıyor.

5 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için tekvandoya yollamaya karar verdi. 5 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olurken, geçen yıl da Milli Takıma seçildiler. Geçen yıl Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 47 kiloda Öykü, 51 kiloda da Özge birincilik kürsüsüne çıkarak, büyük bir başarı elde etti. Çalışmalarını sürdüren ikizlerin ilk hedefi Avrupa şampiyonu olmak. Önümüzdeki ay Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Özge, ikiz kardeşiyle son hazırlıklarını yapıyor. Ayrıca kız kardeşleriyle bu spora başlayan Uğur Utku Özbey de Türkiye Şampiyonu olup, milli takıma seçildi.

Özge Özbey: "Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Spora başlama öykülerini ve başarılarını İHA muhabirine anlatan Özge Özbey, 5 yıl önce bu spora başladığını söyledi. Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından ailesi tarafından kendilerini savunmak için bu spora başlatıldıklarını belirten Özbey, "Hocamız okulumuzda bu sporla ilgili kağıt dağıttı. Biz daha sonra evde bu konuyu tartıştık ve ailemiz bizi göndermeye karar verdi. Bugüne kadar Türkiye şampiyonluklarım oldu. Daha sonra Balkan şampiyonluğum oldu. Geçen yıl da Avrupa'da üçüncülük elde ettim. En son yapılan Milli Takım seçmesinde de birinci oldum ve 4-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Öncelikli hedefim Avrupa şampiyonu olmak, daha sonra Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek. İlerleyen yıllarda da olimpiyatlara katılmak istiyorum" dedi.

Öykü Özbey: "Hedefimiz yüksek"

Öykü Özbey ise bu spora 5 yıl önce başladığını belirterek, "Hocamız okulda bir kağıt dağıtmıştı. Sonra eve gelip bu konuyu söylediğimizde ailemiz Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden dolayı biz kendimizi savunalım diye bu spora başlattı. Türkiye şampiyonluklarım, Balkan şampiyonluğum var. Uluslararası üçüncülüğüm var. Milli sporcuyum. Bu spora direkt alıştım. Her gün düzenli olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yazın günde çift antrenman yapıyoruz. Hedeflerimiz yüksek, olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Tabi öncelikli hedefim Avrupa şampiyonu olmak, sonra da dünya ve olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. 3 kardeş olarak hepimizin başarılı olmasına çok şaşırıyorlar. Özellikle biz ikizler olarak şampiyon olduğumuz için herkes bizi tebrik ediyor. Tüm çocukların ve gençlerin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Özellikle kızların kendini savunma amacıyla yapmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Uğur Utku Özbey de kardeşlerini yalnız bırakmamak için bu spora başladığını dile getirerek, "Ailem kız kardeşlerimi kendilerini korumaları için spora yolladı. Ben de onlarla birlikte gittim. Bu süreçte ben de milli sporcu oldum, uluslararası maçlara çıktım, dereceler aldım. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Ardından dünya ve olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Gülbün Özbey, ilk başta kız çocukları için bu sporun biraz uygun olmadığını düşündüklerini kaydederek, "Ancak Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden dolayı gidip kendilerini savunmaları gerektiğini düşündük. Bu şekilde karar verdik ve 5 yıl önce başladılar. Bu sporda çok da başarılı oldular. Hocamız sağolsun Ercan Aldemir çok özverili çalışmalarda bulundu. Biz de onların arkasındayız. Çocuklarım başarılı olduğu için çok mutluyum. Özellikle kız çocuklarımızın kendilerini koruma amaçlı da olsa bu sporcu yapmasını istiyorum. Spor birçok konuda etkili oluyor. Çocuklar daha disiplinli, düzenli ve başarılı oluyorlar. Ailelerimizin çocuklarını spora yollamasını isterim" diye konuştu.

Baba Mahmut Özbey ise çocukları daha önceden göndermeyi düşündüğünü vurgulayarak, "Özgecan Aslan kızlarımızın bu spora başlamasına vesile oldu. Çocuklarımızın bu duruma gelmesi güzel bir duygu, biz de her zaman arkalarındayız. İnşallah daha da başarılı olacaklar. Bence aileler çocuklarını ellerinden geldiği kadar spor yaptırsınlar. Çocuk düzenli spor yaptığı zaman kötü alışkanlıklardan kurtuluyor" dedi.

"Hedefimiz 2024 olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek"

Milli takım antrenörü Ercan Aldemir, 2 kardeşin de çok başarılı olduğunun altını çizerek, "Zaten Öykü ve Özge geçen yıl aynı Türkiye şampiyonasında farklı kilolarda şampiyon olarak, yine İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiler. Özge orada Avrupa üçüncüsü oldu. Çocuklarımızla ilgili tabi ki hedefimiz var. Sadece Avrupa ve dünya şampiyonası değil, inşallah 2024 Olimpiyatlar'da o yolda puan toplayıp ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek kapasiteye sporcularımız getirmek istiyoruz. Şu anda salonumuzun bel kemiği olan sporcular. Altyapısı bayağı sağlam, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları, Avrupa'da derece yapmış sporcularımız. İnşallah hedeflerimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA