HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

(Özel haber) Ozan Bilican: "FIFA, pandemi sürecinde kaçak dövüştü!"

Galatasaray ile Monaco arasında yaşanan Onyekuru krizi için Spor Hukukçusu Av. Ozan Bilican, "FIFA, uluslararası alanda en yetkili kurum olmasına rağmen bu süreçte çok pasif kaldı.

(Özel haber) Ozan Bilican:
03.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:38

Galatasaray ile Monaco arasında yaşanan Onyekuru krizi için Spor Hukukçusu Av. Ozan Bilican, "FIFA, uluslararası alanda en yetkili kurum olmasına rağmen bu süreçte çok pasif kaldı. FIFA'nın bir yaptırım gücü olmadığı için oyuncu da hakkını kullanarak gitti" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fransız kulübünün kampına katılmak için Türkiye'den gitmesi sarı-kırmızılı kulübü zora soktu. Galatasaray kulübü, sezonun kalan kısmında yıldız ismin maçlara çıkması için Monaco kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğünü açıklarken, konu hakkında Spor Hukukçusu Avukat Ozan Bilican, İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinde FIFA'nın, kulüplere karşı kaçak dövüştüğünü belirten Av. Bilican, "Pandemi sürecinde birçok kulüp ve sporcu arasında bu tip sorunlar yaşandı. Sözleşmesi biten oyuncular, ligler devam etmesine rağmen kulüplerinden ayrıldı. FIFA uluslararası alanda en yetkili kurum olmasına rağmen bu süreçte çok pasif kaldı. Hukuk işin içine girdiği zaman FIFA, UEFA gibi kurumlar bir yere kadar olaya müdahale edebiliyor. Birtakım çerçeveler belirliyor ama kulüp ile oyuncu arasındaki sözleşme 'özel hukuku' ilgilendiren bir dal olduğu için 'Siz yerel hukuka göre bir çözüm bulun, bulamazsanız bize başvurun' diyor. Milyonlarca Euro ve Doların döndüğü bu sektöre FIFA bir yol çizer diyorsunuz ama 2-3 tane tavsiye kararı yayımlıyor, 'futbolcu ile kulüp oturup, uzlaşsın' diyor. Aslında burada kaçak dövüşüyor FIFA. Hukuk nazarında yaptırım gücü olmasa bile FIFA, aba altından sopa gösterip, daha sonra anlaşın diyebilirdi. Ama bunu yapmadı. İş böyle olunca parası olan kulüpler oyuncuların gözünü boyayabildi, olamayanlar da böyle sıkıntılar yaşadı. FIFA tavsiyeden öteye geçemediği için tüm sorumluluğu kulüple oyuncu arasındaki anlaşmaya bıraktı. Sözleşme bitince de oyuncu geri döndü. Mevcut durumda bir kriz yok, anlaşmaya göre oyuncu kulübüne geri döndü. FIFA'nın bir yaptırım gücü olmadığı için oyuncu da hakkını kullanarak gitti" dedi.

Pandemi sürecinde ortaya çıkan senaryoların avukatlar olarak kendilerini çok şaşırttığını belirten Bilican, "Pandemi döneminde özellikle mart - nisan ayları gibi, 'Mevcut durumdan dolayı eğer sözleşme biterse, otomatik olarak uzar' gibi görüşler ortaya çıktı. Biz bunlara çok şaşırdık. Hukuken hiçbir geçerliliği olmayan sözlerdi bunlar. Sözleşme iki neticelidir, ya uzar ya biter. Borçlar Kanunumuzda Aşırı İfa Güçlüğü maddesi var. Kulüpler ödeme yapamıyor, futbolcular sahaya çıkamıyor. Bazı kulüpler çıktı, 'Pandemi nedeniyle biz maaşları ödemiyoruz' dedi. Böyle bir yetkiyi ne İş Kanunu ne de Borçlar Kanunu veriyor. Para ödemekle yükümlü olan taraf karşı taraftan onay almadan ödemeyi durduramaz, popüler ismiyle ücretsiz izne ayıramaz. Karşı taraftan bir muvafakatname almadan böyle bir şey yapmanız mümkün değil. Kulüpler, futbolcular bu süreçte ne yapmamız gerekiyor diye beklerken FIFA çıkıp, dışarıdan 3. şahıs gibi konuştu. İş böyle olunca bugün karın ağrıtıcı durumlar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı Spor
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Spor
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Spor
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı Spor
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı Spor
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler Spor
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı, fabrika saniyeler içinde alev topuna döndü
Son dakika: Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı, fabrika saniyeler içinde alev topuna döndü
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan 'Leyla benim ciğerim' savunması
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Süleyman Soylu Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: (Özel haber) Ozan Bilican: "FIFA, pandemi sürecinde kaçak dövüştü!" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:16:52. #1.15#
title