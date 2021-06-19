(Özel haber) Oy kullanmaya sedye ile geldi
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(Özel haber) Oy kullanmaya sedye ile geldi

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Spor

- (Özel haber) Oy kullanmaya sedye ile geldi Galatasaray'da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda bir üye oy kullanmaya sedye ve sağlık ekibiyle birlikte geldi.

- (Özel haber) Oy kullanmaya sedye ile geldi

İSTANBUL - Galatasaray'da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda bir üye oy kullanmaya sedye ve sağlık ekibiyle birlikte geldi.

Galatasaray'da yapılan Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.

(Özel haber) Oy kullanmaya sedye ile geldi
(Özel haber) Oy kullanmaya sedye ile geldi
(Özel haber) Oy kullanmaya sedye ile geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın

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