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Kasımpaşa, Fransa, Spor

(Özel haber) Oussama Haddadi: "4-5 Türk takımından teklif aldım"

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi, Fransa'da oynadığı dönemde 4-5 Türk takımından transfer teklifi aldığını açıkladı.

12.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:04
(Özel haber) Oussama Haddadi:

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi, Fransa'da oynadığı dönemde 4-5 Türk takımından transfer teklifi aldığını açıkladı. Haddadi, Ricardo Quaresma ile aynı takımda oynuyor olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.


Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde Arabistan takımı El İttifak'tan 1 buçuk yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Tunuslu futbolcu Ousame Haddadi, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlı kulübe transfer sürecinin kendisi için stresli geçtiğini aktararak, "Önceki kulübümden ayrılıp Kasımpaşa'ya gelmek biraz zor oldu. O yüzden o süreçte biraz kendimi stresli hissettim ama gerçekten Kasımpaşa'ya gelmeyi çok istedim. Transferin gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Sonunda da oldu" şeklinde konuştu.


"Kendim için doğru olanı yaparak Kasımpaşa'ya geldim"


Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosundan birçok isimle yollarını ayırarak, yeni futbolcularla sözleşme imzalamasını değerlendiren Haddadi, "Kasımpaşa'yı uzun zamandan beri biliyorum çünkü Türkiye ligini uzun zamandır takip ediyorum. O yüzden bunun benim için doğru bir seçim olduğuna inanıyorum. Kasımpaşa iyi bir takım, iyi bir kulüp. Futbolda böyle şeyler olabiliyor birçok oyuncu takımdan ayrıldı. Birçok oyuncu takıma geldi. Bazen yönetimler daha fazla puan toplayabilmek için daha iyi performans sergileyebilmek için bu tarz kararlar alabiliyor. Kasımpaşa'da olan şey buydu. Ben kendim için doğru olan seçimi yaptım" diye konuştu.


"Tehlikeli bölgeden çıkmak için her maçı kazanmalıyız"


Başarılı oyuncu, ligde düşme hattından kurtulmak için Süper Lig'in 26. haftasında iç sahada oynayacakları Göztepe karşılaşmasını kazanmaları gerektiğini belirterek, "Bizim için her maç çok önemli. Her maçtan puanlar almak zorundayız. Göztepe'nin kuvvetli bir takım olduğunu biliyoruz. Her maçı kazanmak zorundayız ki tehlike bölgesinden çıkabilelim. Bu maçı kazandıktan sonra takım olarak da daha fazla özgüven kazanacağız. Daha fazla çalışmak ve daha fazla puan için özgüven kazanmış olacağız. Şu anda her maçta üzerimizde baskı hissediyoruz. Her maç puanlar almamız gereken maçlar. Belki o maçı alıp o bölgeden çıktıktan sonra oyuncular kendini baskıdan uzak rahat hissedecekler. Bu da önümüzdeki maçlara performans olarak yansıyabilir. O yüzden Göztepe maçı çok önemli" ifadelerini kullandı.


"Fransa'da futbol Türkiye'deki gibi risk alınarak oynanmıyor"


Başarılı savunma oyuncusu, uzun süre forma giydiği Fransa liginin Türkiye'ye göre oyun olarak daha defansif olduğunun altını çizerek, "Aslında aralarında belli farklar var. Fransa'da futbol Türkiye'de oynandığı gibi açık ve hücum anlamında risk alarak oynanmıyor. Fransa ligi biraz daha taktik ve fiziksel güce bağlı olarak devam ediyor. Türkiye'deki takımlar daha çok atak ve gol bulmaya çalışıyor. Fransa'da her zaman öncelikle taktik disiplin ve mücadele fiziksel kuvvet devreye giriyor. Herkes taktiksel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada da hızlı ve kuvvetli oyuncular var. Türkiye Ligi'nde de çok iyi oyuncular var. Türkiye'de futbol biraz daha açık. Fransa'ya göre daha atak oynanıyor" değerlendirmesini yaptı.


"Kasımpaşa'da farklı istatistikler yakalayacağım"


Lacivert-beyazlı takımda forma giydiği 7 müsabakada 4 asist yapan Haddadi, Türkiye'de oynanan ofansif oyunda daha fazla asist yapma şansı yakaladığını vurgulayarak, "Türkiye'de daha açık oynandığı için bunun da yararını asist olarak görebiliyorum. Tunus'ta oynarken Tunus'un büyük takımlarından birisinde oynuyordum. O zaman çok fazla atağa katılma şansım oluyordu ve çok atak oyunu oynuyorduk. 9 maçta 7 asistlik istatistiğe ulaşmıştım ama Fransa'da oynadığım takım büyük bir takım olmadığı için genelde hedefimiz defans yapmaktı. O yüzden daha zor olabiliyordu. Bu oynadığınız takımla da alakalı. Orada bulunduğum süre içerisinde yaklaşık 5-6 asist yaptım 2 de gole katkı verdim. Fransa'da büyük takımlara karşı oynuyorduk. Biz de büyük bir takım olmadığımız için genelde önceliği defansa veriyorduk. Kasımpaşa'da farklı istatistikler yakalayacağım" açıklamasını yaptı.


"4-5 Türk takımından teklif aldım"


Fransa Ligue1'de Dijon forması giyerken 4-5 Türk takımından transfer teklifi aldığını açıklayan Tunuslu milli oyuncu, "Evet Fransa'da oynarken 4-5 tane Türk takımından teklif almıştım. Aynı zamanda serbest kaldığım dönemde de birçok takımdan teklif aldım ancak daha sonra Suudi Arabistan'a gittim. Orada oynarken de Kasımpaşa'nın teklifini aldım. Teklifi aldıktan sonra ikinci bir teklif düşünmedim" ifadelerini kullandı.


"Hakemleri de VAR sistemini de çok sevdim"


Oussama Haddadi, Süper Lig'deki hakemleri çok sevdiğini belirterek, "Geldiğim günden beri Türkiye ligini çok sevdim. Hem hakemleri çok sevdim. Burada maç sırasında oluşan atmosferi, statları ve zemini sevdim. Aynı zamanda VAR sisteminin hakemlerin yardımcısı olduğunu düşünüyorum. Hakemler hata yapsa bile en azından pozisyonları tekrar değerlendiren 3 tane hakem var. Onlar hata yaptığında VAR sistemi sayesinde yardımcı olabilirler. Hakemleri de VAR sistemini de her şeyi çok sevdim" şeklinde konuştu.


"Quaresma ile aynı takımda olduğum için çok mutluyum"


Takım arkadaşı Ricardo Quaresma ile ilgili de konuşan Haddadi, şu ifadelere yer verdi:


"Quaresma harika bir insan. Yaklaşık 1 buçuk aydır onunla birlikteyim. Sahip olduğu tecrübeyle takıma çok fazla yardımcı oluyor. Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından birisi. Harika bir oyuncuydu hep öyle kalacak. Oynadığı takımlara bakarsanız Inter, Chelsea, Barcelona bu takımlarda oynayabilmek için gerçekten çok üst düzey olmalısınız. Büyük kaliteye sahip olmalısınız. Onunla aynı takımda bulunduğum için çok mutluyum."


"Eşim Türk olduğu için beni gezdiriyor"


Futbol dışındaki hayatını genel olarak evinde geçirdiğini anlatan Tunuslu futbolcu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:


"Genelde evde geçiriyorum ama bazen eşim Türk olduğu için kahve içmeye ya da yemek yemeye onun bulduğu yerlere gidiyoruz. Özellikle görmek istediğimiz yer olursa eşim bana oraları görme konusunda yardımcı oluyor. Bebeğimizi de alıp orada birlikte vakit geçirebiliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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