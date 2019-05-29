(Özel haber) Osman Özköylü'den kavga açıklaması

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gazişehir Gaziantep maçının devre arasında soyunma odasına kendisine yönelik yapılan hakaret ve yaşanan kavga ile ilgili, "Maçın verdiği stresle küçük bir tartışma yaşadık. Ama neticede sezon kapandı ve bitti. Biz bir aileyiz. Aile içinde böyle şeyler olur" dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final maçında Osmanlıspor'un, Gazişehir Gaziantep ile oynadığı rövanş maçı sırasında mücadelenin devre arasında Ankara temsilcisinin soyunma odasında yaşanan kavga, gündeme bomba gibi düştü. Osmanlısporlu bazı oyuncuların, mücadelenin devre arasında verdiği kararlar nedeniyle teknik direktör Osman Özköylü'ye hakaret ederek saldırdıkları ve araya giren diğer oyuncularının durumu yatıştırdığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Maçın stresiyle bir tartışma yaşandığını belirten Özköylü, "O bizim aile içimizde olan bir şey. Maçın verdiği stresle küçük bir tartışma yaşadık. Ama neticede sezon kapandı ve bitti. Biz bir aileyiz. Aile içinde böyle şeyler olur" dedi.

Özköylü bir saldırının da olmadığını belirterek, "Saldırı yok. Bizim verdiğimiz kararı beğenmediği için itirazlar oldu. Çok büyütülecek bir durum değildi" yorumunu yaptı.

Osmanlıspor, Süper Lig'e yükselme için play-off yarı final maçında karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'e karşı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybetmişti. Ankara temsilcisi evinde ise rakibini 2-0 yenmiş ancak penaltılara giden mücadeleyi 9-8 kaybederek final şansını kaybetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA