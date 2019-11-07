(Özel haber) Oğuz Ceylan: "Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz"

07.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:08

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, takımın sağ beki Oğuz Ceylan, "Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.



Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Zorlu maç için hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Gaziantep ekibinde takımın başarılı sağ beki Oğuz Ceylan İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın zorlu bir süreçten geçmesine ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir mağlubiyet almasına rağmen büyük ve dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyleyen Oğuz Ceylan, "Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.



"Galatasaray'ın durumu bizi yanıltmamalı"



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'e farklı mağlup olduğunu hatırlatan ve bu durumun lig için ölçü olmayacağını aktaran Oğuz Ceylan, "Şu an Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi Galatasaray. Dün karşılaştığı rakibi Real Madrid ise dünyanın en büyük kulübü. Yani oradaki maçla bizim maçın ölçü olmaması gerekiyor. Eminim ki Galatasaray bize karşı en iyi kadrosuyla çıkacaktır. Çünkü oynayan, oynamayan, yerli, yabancı tüm futbolcuları neredeyse bu ligin en iyi oyuncuları. Biz de bunun bilincindeyiz. O nedenle Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını hafta sonu alırız" ifadelerini kullandı.



"Lige iyi bir giriş yaptık"



Süper Lig'deki ilk sezonları olmasına rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Oğuz Ceylan, "Son oynadığımız Ankaragücü maçından da güzel bir üç puan çıkardık. Bu da bu ligi ne kadar istediğimizin, arzuladığımızın ve önemsediğimizin bir kanıtıdır. O yüzden lige çok iyi bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Bu hafta da çok önemli bir Galatasaray maçımız var. Taraftarımızın da yüksek desteğiyle bu maçın bizim için daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Çünkü taraftarlarımız bu büyük maçlara daha çok özen gösteriyor. O yüzden onlardan isteğim cumartesi günü stadı doldurup bizi yalnız bırakmasınlar, bize itici bir güç olsunlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA