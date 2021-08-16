(Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi

- (Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi Neftçi Bakü, Bursaspor'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor Neftçi Bakü Futbol Kulübü Basın Sözcüsü Rüstem Allahverdiyev: "Bursaspor ve Namig Alesgerov, Azerbaycan futboluna ve Neftçi Futbol Kulübü'ne saygısızlık yaptı"...

- (Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi

Neftçi Bakü, Bursaspor'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Neftçi Bakü Futbol Kulübü Basın Sözcüsü Rüstem Allahverdiyev:

"Bursaspor ve Namig Alesgerov, Azerbaycan futboluna ve Neftçi Futbol Kulübü'ne saygısızlık yaptı"

BAKÜ - Neftçi Bakü Futbol Kulübü, Bursaspor'u Namiq Alesgerov transferi nedeniyle UEFA'ya şikayet etmek için hukuki işlemlere başladığını duyurdu. Azerbaycan ekibinin basın sözcüsü Rüstem Allahverdiyev, Bursaspor'un futbolcuyla kural dışı iletişime geçtiğini ve kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını söyledi.

Bursaspor, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'den kadrosuna kattığı Namiq Alasgarov'un transferini resmen duyurdu. 26 yaşındaki Azeri orta saha oyuncusunun transferi sonrası iki kulüp arasında kriz çıktı. Neftçi Bakü, Bursaspor'u UEFA'ya şikayet etmek için hukuki işlemlere başladığını duyurdu. Neftçi Bakü Basın Sözcüsü Rüstem Allahverdiyev, konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Biz medyadan Bursaspor'un bizim futbolcumuzla ilgilendiğini duymaya başladık. Daha sonra ise Bursaspor yetkilisi Neftçi Bakü Futbol Takımı'nın futbolcusu Namiq Alesgerov'u transfer ettiklerine ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine biz ertesi sabah futbolcu ile iletişime geçtik, futbolcu bu durumu doğruladı. Bize takımla anlaştığını ve gitmek istediğini söyledi" dedi.

"Bursaspor ilk olarak bizimle iletişime geçmeliydi"

Bursaspor'la konuyla ilgili iletişime geçtiklerini belirten Allahverdiyev, "Bursaspor'a futbolcunun bizimle sözleşmesinin devam ettiğini ve Fair Play'e uygun olarak ilk önce futbolcunun oynadığı takımla iletişime geçmeleri gerektiğini söyledik. Bizden izin isteyerek futbolcuyla görüşmeye başlamaları lazımdı. Daha sonra Bursaspor bize mektup göndererek futbolcu ile direkt iletişime geçmediklerini ve oyuncumuzla görüşmediklerini tarafımıza ilettiler" diye konuştu.

"Bize hiçbir ödeme yapılmadı"

Olaydan iki gün geçtikten Finlandiya'ya giderken Bursaspor'dan teklif geldiğini ifade eden Allahverdiyev, "Karşı tarafa resmi cevap verilmeden futbolcumuzun antrenmanlara katılmadığını gördük. Bunun üzerine biz hem Bursaspor'a hem de Namiq Alesgerov'u olayla ilgili uyardık. Daha sonra Bursaspor artık futbolcuyu resmen kadrolarına kattığını ilan etti. Namiq Alesgerov'un kontratına göre 50 bin Euro kulübün hesabına ödenmesi şartıyla istediği kulübe gidebilir. Ancak kulübümüzün hesabına hiçbir para ödenmedi. Bundan dolayı resmi olarak hala bizim oyuncumuz sayılıyor. Kontratı hala devam ediyor ve kontratı devam eden futbolcuyla Bursaspor resmi anlaşma imzaladığını ilan etti. Bu transferde Fair Play kurallarının çiğnenmesidir" şeklinde konuştu.

"Bursaspor ve Namiq Alesgerov'a yönelik hukuki işlemler başlatıldı"

Konuya ilişkin hem Bursaspor'a hem de oyuncuya yönelik hukuki işlemleri başlattıklarını vurgulayan Allahverdiyev, "Artık hukuki işlemler başlatıldı. Yakın zamanda hem UEFA'ya hem de FIFA'ya resmi olarak başvuracağız. Eğer kurallara uygun olarak futbolcuyu bizden isteseydiler hiçbir sorun olmazdı. Bursaspor tarafından bize resmi olarak teklif gönderilmeliydi. Bizim tarafımızdan mektuba olumlu cevap verildikten sonra 50 bin Euro bizim hesabımıza yatırılmalıydı. Bundan sonra oyuncu istediği kulüple anlaşma imzalayabilirdi. Bursaspor Namiq Alesgerov transferi ile ilgili kuralları bozdu. Namiq Alesgerov, Neftçi Futbol Kulübü'nün antrenmanlarına katılmıyor, Azerbaycan Ligi başlıyor ancak Namiq Alesgerov kadromuzda yer almıyor. Bütün bu sorunlarla ilgili artık gerekli şikayetlerimizi yaptık. Hukukçularımız bu yönde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Bursaspor ve Namiq Alesgerov, Azerbaycan futboluna ve Neftçi Futbol Kulübü'ne saygısızlık yaptı"

Bursaspor'un konuya ilişkin üç defa uyarıldığını belirten Allahverdiyev, "Biz belki Namiq Alsgerov'u kadromuzda görmek istemeyeceğiz. Neftçi Futbol Kulübü, Azerbaycan'ın en köklü kulübüdür. Biz Azerbaycan'ın en büyük kulübüyüz. Bursaspor, geçmişte işbirliği yaptığımız bir kulüptü. En azından geçmişte yaptığımız işbirliğine ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine saygı göstermelerini beklerdik. Bursaspor ve Namiq Alesgerov, Azerbaycan futboluna ve Neftçi Futbol Kulübü'ne saygısızlık yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli