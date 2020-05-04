(Özel haber) Müzik sesini yataktan duydu, terliklerle konser alanına geldi
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(Özel haber) Müzik sesini yataktan duydu, terliklerle konser alanına geldi

(Özel haber) Müzik sesini yataktan duydu, terliklerle konser alanına geldi
04.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:22

Korona virüs salgını nedeniyle Umman'dan getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 250 Türk vatandaşa canlı müzik etkinliği düzenlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle Umman'dan getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 250 Türk vatandaşa canlı müzik etkinliği düzenlendi. Müzik sesini yatağından duyan genç, terliklerle konser alanına gelerek 2 türkü seslendirdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında kentteki İmam Şafii Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşlara yönelik moral etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Van Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda İpekyolu Belediyesinin de destekleriyle, öğrenci yurdunda gözetim altında kalanlara mini konser sürprizi yapıldı. Genç müzisyenlerin bağlama ve gitar eşliğinde seslendirdiği çeşitli türkülerle camlardan eşlik eden vatandaşlar, sürpriz karşısında mutlu oldular. Konseri cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışan vatandaşlar, eğlenceli zaman geçirdi.

"Yurt müdüründen canlı performans"

Yurt Müdürü Şeref Yıldız'ın sahne aldığı gecede seslendirdiği bir birinden güzel türküler ile yurtta kalanların büyük beğenisini topladı. Canlı performansından memnun kalanlar müdür Yıldız'ı alkışlarla sahneye davet ettiler. Daveti kırmayan müdür Yıldız, sahnelediği performansla geceye renk kattı.

"Yataktan müziği duyan genç, terlikle konser alanına gelerek türkü söyledi"

Yurtta kalanlara yönelik verilen müziği duyan bir İbrahim isimli genç, yatağından kalkıp terliklerle konser alanına geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın yanına gelerek türkü söylemek istediğini söyledi. İnanç İbrahim isimli genci kırmayıp mikrofonu kendisine vermeden önce konuyu anlattı. İnanç, "Hemen komşu köyden 'müdür abi vallahi müziğin sesini duydum yataktan fırladım geldim" diyen İbrahim isminde bir gencimiz var burada. Bir tane türkü ona söyletelim sonra programımıza kaldığımız yerden devam ederiz" dedi. Mikrofonu eline alan İbrahim, kendinden emin bir şekilde biri Türkçe biri Kürtçe olmak üzere 2 türkü okudu. Büyük beğeni alan İbrahim, daha sonra geldiği gibi evine gitti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve AFAD Müdür Osman Uçar'ın da katıldığı ve birbirinden güzel türkülerin okunduğu program, yurt çalışanlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde halay çekmesiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

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