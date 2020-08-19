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(özel haber) Muş Şeker Sanayi A.Ş.'den çiftçiye "C" kota müjdesi

2018 yılında özelleşen Muş Şeker Sanayi A.Ş., çiftçinin kota fazlası C pancarını, A pancarı kotasından alacağını duyururken, avans sayısını da 3'ten 4'e çıkardığını müjdeledi.

(özel haber) Muş Şeker Sanayi A.Ş.'den çiftçiye
19.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:51

2018 yılında özelleşen Muş Şeker Sanayi A.Ş., çiftçinin kota fazlası C pancarını, A pancarı kotasından alacağını duyururken, avans sayısını da 3'ten 4'e çıkardığını müjdeledi.

Muş Ovası'nın can damarı olan şeker pancarına talep her geçen gün artıyor. Fabrikanın özelleşmesiyle birlikte 50 milyon lira yatırım yapılarak revizyona gidilen tesiste, çiftçilere müjde üstüne müjde veriliyor. Çiftçinin tüccara pancar satışını engellemek ve ihtiyacını karşılaması için avans sayısını 3'ten 4'e çıkaran Muş Şeker Sanayi A.Ş., çiftçiden de fabrikaya destek olmasını bekliyor.

Pancar üretimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Şeker Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yaklaşık bin 500 çiftçinin 50 bin dönüm alan üzerinde şeker pancarı ekimi gerçekleştirdiğini söyledi. Ekim sonucunda 300 binin üzerinde işlenen firesiz pancar beklediklerini anlatan Kızılkaya, "Fireli haliyle beraber yaklaşık 330 bin ton civarında bir pancar beklentimiz var. Bunun neticesinde 42 bin 500 ton şeker üretip karşılığında yaklaşık 12 bin ton melas üretip ve yaklaşık 90 bin ton küspeyle bu sezonumuzu kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

"Çiftçilerimize desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz"

Çiftçilerle yapılan görüşmelerde sorunlara değindiklerini ve çözüm konularında istişarelerde bulunduklarını aktaran Genel Müdür Kızılkaya, "Bazı noktalarda çözümleme yaptık. Çiftçilerimize desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İlaç konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçimize önümüzdeki sene tohum, gübre ve ilaç desteği sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Bütün pancarınızı kendi adınıza yatırın"

Çiftçinin kota kaygısı olduğunu ve bu kaygıyı ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Kızılkaya, "Çiftçimizin bazen şöyle bir kaygısı oluyordu; 'A kotası üzerinde olan pancarımla ilgili durum ne olacak' diye. Biz çiftçimize müjde olarak vermek istiyoruz. Kota fazlası C pancarını, A pancarı fiyatından alacağımızı çiftçimize müjdeliyoruz. Herhangi bir kota sorunu yok. Çiftçimiz ektiği alan kadar kotasını alır. Çiftçimiz taahhüt ettiği kota fazlası pancarını da başka çiftçiler üzerinden yatırmalarına gerek kalmadan, biz çiftçimize diyoruz ki; bütün pancarınızı kendi adınıza yatırın. Çünkü yatırdığınız pancar kadar hak ettiğiniz her şeyi alacaksınız. Çiftçi kendi emeğinin karşılığını alsın diye uğraşıyoruz. Biz, bununla uğraşırken çiftçinin de olduğu gibi bize destek vermesi lazım" diye konuştu.

"3 olan avans sayısını 4'e çıkardık"

Daha önce 3 olan avans sayısını 4'e çıkardıklarını ve avansı bir ay öne çektiklerini anlatan Kızılkaya, "Yani Haziran, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında avanslarımız ödenecek. Çiftçilerin bazı maliyetlerini karşılamak için pancarlarını sattığına tanık olduk. Bunun önüne nasıl geçebiliriz diye düşündük. Çiftçiye olan destek ya da yaptığımız ön ödemeleri, avans durumumuzu artırarak destek sunabileceğimize karar verdik. Bu sebeple 3 olan avansı dörde çıkardık. Avans sayımızda Türkiye'nin ton başına verilen en yüksek avans oranlarından. Bunu da çiftçimize müjdelemek istiyoruz. Lütfen ihtiyaçlarınızı karşılamak için pancarınızı satmayın. Pancarınızı fabrikanıza satın, başka hiçbir yere satmayın." İfadelerini kullandı.

"Çiftçinin cebine yaklaşık 150 milyon lira bir para akışı olacak"

Çiftçinin cebine pancar teslimi yapmasıyla birlikte yaklaşık 150 milyon lira bir para akışı olacağını işaret eden Kızılkaya, "Hali hazırda çiftçinin cebine küspe nakliyle birlikte yaklaşık 150 milyon lira bir para akışı olacak. Bu pancarın işlenmesiyle beraber elde edilen ürün melas ve şekeriyle beraber ülke ekonomisine, Muş ekonomisine 400 milyonun üzerinde bir katkı sağlayacaktır." dedi.

"Fabrikamıza 50 milyonu aşkın bir yatırım yaptık"

Fabrikaya devasa yatırımlar yaptıklarını kaydeden Genel Müdür Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2019 yılı içerisinde yaklaşık 38 milyonluk bir yatırımımız oldu. Bu sene 15 milyona doğru gidiyoruz. Toplamda fabrikamıza 50 milyonu aşkın bir yatırımı iki yıl içerisinde kazandırmış olduk." - MUŞ

Kaynak: İHA

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