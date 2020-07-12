HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

(Özel haber) Murat Sancak: "Her türlü imkanı kullanarak maçları izliyorum"

421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle Ümraniyespor maçını saha kenarında kiraladığı vinçten izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçın ardından "Bu kadar hak mahrumiyeti örneği alan var mı bilmiyorum ama ben şartları zorlayarak takımı yalnız bırakmamaya çalışıyorum" diye konuştu.

(Özel haber) Murat Sancak:
12.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:13

421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle Ümraniyespor maçını saha kenarında kiraladığı vinçten izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçın ardından "Bu kadar hak mahrumiyeti örneği alan var mı bilmiyorum ama ben şartları zorlayarak takımı yalnız bırakmamaya çalışıyorum" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor deplasmanında boy gösteren ve 3-2 kazanmayı başaran Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'ın maçı vinç kiralayarak izlemesi günü konusu oldu. Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle tribündeki yerini alamayan ancak Ümraniye Şehit Stadı'nın yanında bulunan inşaatın oradan kiraladığı vincin üzerine çıkarak karşılaşmayı takip eden Murat Sancak, maçın ardından İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"Altay'ın en azından beraberlik almasını bekliyordum"

Güzel bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Murat Sancak, "Güzel bir maç oldu. Ümraniye'yi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Hatta beraberliği de yakaladılar ancak ofsayttı gol. Tam seyredemedim. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Mücadelemiz son maça kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta İstanbulspor maçımız var. Bunu da inşallah kazanırız ve rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu hafta da bekledik ama Altay beni şaşırttı. Play-Off iddiası olan bir takım Altay, en azından bir beraberlik alır diyordum ama olmadı, sağlık olsun, nasip diyoruz, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"Aldığımız cezayla galiba tarihe geçeceğiz"

Karşılaşmayı vinç kiralayarak seyretmesiyle ilgili de konuşan Murat Sancak, "Her türlü seyretme imkanını kullanmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok, cezalıyız. Bugün de vinç getirdik seyrettik maçı. Tüm imkanları sonuna kadar kullanmaya devam edeceğim. Takımı ve futbolcuları yalnız bırakmak istemiyorum. Valla 421 günlük verilen cezaya da bir bakmak lazım. Bu kadar ceza verilir mi? Bu kadar ceza alan yok. Herhalde tarihe geçeceğiz ama canları sağolsun. Seyretmeye devam edeceğim şartlar doğrultusunda" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu Spor
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? Güncel
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu Dünya
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 3. Sayfa
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
Çevre yolundan karşıya geçmek isteyen yaya, feci şekilde can verdi
Çevre yolundan karşıya geçmek isteyen yaya, feci şekilde can verdi
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Reynmen Hande Yener Bergüzar Korel
Spor Podolski Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Şanlıurfa
Şu an buradasınız: (Özel haber) Murat Sancak: "Her türlü imkanı kullanarak maçları izliyorum" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 21:16:22. #1.14#
title