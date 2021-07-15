(Özel haber) Murat Sancak: "2-3 transfer daha yapacağız"
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(Özel haber) Murat Sancak: "2-3 transfer daha yapacağız"

(Özel haber) Murat Sancak: '2-3 transfer daha yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu sene hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyleyen Sancak, takıma 2-3 önemli takviye daha yapacaklarını ifade etti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçını Adana'da oynayacaklarını söyleyen Sancak, "Fikstür hayırlı uğurlu olsun. İlk maçımızı Adana'da taraftarımızın önünde Fenerbahçe ile oynayacağız. Çok heyecanlı bir maç olacak. Taraftarlara şimdiden sesleniyorum, hazırlansınlar o maça. Biz hazırız onlar da hazırlansınlar" açıklamasını yaptı.

"2-3 transfer daha yapacağız"

Mario Balotelli, Youness Belhanda, Britt Assombalonga, Jonas Svensson ve Lucas Castro'ya imza attırdıklarını hatırlatan Murat Sancak, "Taraftarlarımızın maça gelmesini bekliyoruz. Kadromuza önemli isimler aldık. 2-3 oyuncu daha kadroya dahil edeceğiz. İbrahimovic'in bu sene gelme şansı yok. İnşallah Samet hoca da bu isimleri güzelce uyuşturur birbirine ve Fenerbahçe maçına hazır şekilde çıkarız" dedi. Samet Aybaba'nın çok tecrübeli bir teknik adam olduğunun altını çizen Murat Sancak, "Çok tecrübeli bir teknik adamımız var ve artık top Samet hocada. Malzeme var. Hedefimiz ligde kalmak. Taraftarımızı özledik, bir an önce kavuşacağımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Murat Sancak transfer çalışmalarının da sürdüğünü ayrıca ifade ederek, dünyaca ünlü savunma oyuncusu David Luiz'le görüşme halinde olduklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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(Özel haber) Murat Sancak: "2-3 transfer daha yapacağız" - Haberler Spor
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