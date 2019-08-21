21.08.2019 12:34

- (Özel haber) Motosikletli kurye köpekten kaçarken canından oluyordu

İSTANBUL - Sultangazi'de peşine takılan sokak köpeğinden kaçan motosikletli kuryeye otomobil çarptı. Sokak köpeğinden kaçarken kaza yapan motosikletli az daha canından oluyordu.

Olay, İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokakta peşine takılan köpekten kaçmak isteyen motosikletli kurye Yunus Emre Bulvarı'na çıktı. Peşindeki köpekten yüzünden dikkati dağılan motosikletliye seyir halindeki 34 BMV 139 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, kurye ise motorun üzerinden uçarak yaralandı. Kafasında kanama olan kuryeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kuryenin sağlık durumu bilinmezliğini korurken, kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"Köpekten kaçarken aniden yola çıktı"

Kazanın öncesinde motosikletli kuryenin köpekten kaçtığını belirten Abuzer Yakut, "Kuryenin peşine bir köpek takılmış. Köpekten kaçarken aniden yola çıktı. Gelen araçta direksiyon hakimiyetini kaybedince motorla birlikte adam çarptı. Motor 50 metre fırladı. Adam da takla atıp yola düştü. Yaralıydı. Bilinci açıktı ama ağzından, burnundan kan geliyordu. Herhalde kafasında bir yarılma olmuştu. Ambulans geldi. Aldılar götürdüler" dedi.

Kaynak: İHA