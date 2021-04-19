(Özel haber) Milena Rasic: "Motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık"
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(Özel haber) Milena Rasic: "Motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık"

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Haberler | Spor

- (Özel haber) Milena Rasic: "Motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık" VakıfBank'ın Sırp oyuncusu Milena Rasic, korona virüs pandemisinin her takımı zorladığını belirterek, motivasyonlarını koruyup, Sultan Ligi'nde mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

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- (Özel haber) Milena Rasic: "Motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık"

İSTANBUL - VakıfBank'ın Sırp oyuncusu Milena Rasic, korona virüs pandemisinin her takımı zorladığını belirterek, motivasyonlarını koruyup, Sultan Ligi'nde mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

VakıfBank'ın başarılı oyuncularından Milena Rasic, İhlas Haber Ajansı muhabirine Sultanlar Ligi'nde kazandıkları şampiyonluk ve oynayacakları CEV Şampiyonlar Ligi finali hakkında açıklamalarda bulundu. Her sezon başlarken hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Rasic, "Bizim her sezon hedefimiz aynıdır. Yüzde yüzümüzü vermek ve tüm şampiyonlukları kazanmak. Her şeyi kazanmak için sezona başlarız. Elbette bu sezon normal bir sezon değil. Korona virüs ile başladık, korona virüs ile devam ettik. Hepimizi zorladı. Sadece bizi değil, diğer tüm takımları da pandemi süreci çok zorladı. Biz motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık. Final serisini tamamlayamamış olmaktan biz de mutlu değiliz. Sonuçta şampiyon olduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi finalindeki rakipleri İtalyan temsilcisi Imoco Volley hakkında da konuşan deneyimli voleybolcu, "Tüm voleybolseverler bu maçı dört gözle bekliyor. Çünkü müthiş heyecanlı bir maç olacak. Önümüzde bu maça hazırlanacak yeterli zamanın olduğunu düşünüyorum. Bu maça da hazırlanıp en iyisini ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

(Özel haber) Milena Rasic: 'Motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık'
(Özel haber) Milena Rasic: 'Motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık'
(Özel haber) Milena Rasic: 'Motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık'
(Özel haber) Milena Rasic: 'Motivasyonumuzu korumayı başardık ve mutlu sona ulaştık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT

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