Metrobüs Durağında Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa İlk Müdahaleyi Yolcular Yaptı
Şirinevler Metrobüs durağında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi durakta bekleyen yolcular yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şirinevler Metrobüs durağında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi durakta bekleyen yolcular yaptı. Yolcuların uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahalede bulunduğu vatandaş, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İLK MÜDAHALE YOLCULARDAN
Olay, saat 09.30 sıralarında Şirinevler Metrobüs durağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş metrobüs durağında araç beklediği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşın yere düştüğünü gören diğer yolcular ise kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.
VATANDAŞIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Yolcuların uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahalede bulunduğu yolcu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Arkadaşlar benim dahim olur Allah ın rahmetine kavuştu burda ne kadar güzel açıklamalar yapıyorsunuz yazık sizin insanliginiza..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fakirlikten olmuştur dolar çıktıya ondandır millette pere mi kaldıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah acil şifalar versin müdahalede bulunanlardan da Allah razı olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Teşekkür ederim bilgi için 112 çalışanı ama vurgulamak istediğim asıl şey bir kişi yaşam mücadelesi veriyor ve bir yorumcu buna numara diyor. Allah rahmet eylesin yakınlarınada sabır versin inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yaptığınız yorumlar çok yanlış ve ayıp vefat eden amcam ve adı hilmi felan değil adını söylemek istemiyorum kalp krizi geçirip vefat etmiştir iftira atmanız çok ayıp İnna ileyhi ve inna ileyhi raciunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır