(Özel haber) Mesut Özil Spor Tesisleri geleceğin dünya yıldızları yetiştirecek
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(Özel haber) Mesut Özil Spor Tesisleri geleceğin dünya yıldızları yetiştirecek

(Özel haber) Mesut Özil Spor Tesisleri geleceğin dünya yıldızları yetiştirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in memleketi Devrek ilçesinde yapımına katkı sağladığı spor kompleksi, geleceğin dünya yıldızlarını yetiştirecek.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in memleketi Devrek ilçesinde yapımına katkı sağladığı spor kompleksi, geleceğin dünya yıldızlarını yetiştirecek. Tesisin eylüldeki ayında açılışına Mesut Özil'in de katılması bekleniyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toplam 7 dönüm alanda yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahası gibi çeşitli etkinlikler olacak şekilde tasarlanan Mesut Özil Spor Tesisleri, geleceğin dünya yıldızlarını yetiştirecek. Havuz ihalesinin yapılmasıyla çevreye sosyal donatı alanları yapılacağını anlatan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, tesisin açılışının Eylül ayında yapılmasının planlandığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyunca Mesut Özil'in; memleketi Devrek ilçesindeki yapımı için katkı sağladığı tesis için ilçedeki hayırseverler de destek oldu. Belediyenin öz kaynaklarının da kullanılacağı tesisin; ilçedeki futbol sahası ve spor salonu ile entegre bir tesis olacağını ifade eden Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, şöyle konuştu:

"Biz devraldığımızda kaderine terk edilmiş vaziyetteydi. Artık yapımı durma değil bitmiş artık hiçbir şekilde çürümeye terk edilmiş haldeydi. Tekrar biz ele alıp projeyi daha da geliştirdik. Mesut Özil ile görüştük. Durumu anlattık. Bize ne kadar katkı sağlayabileceği üzerinde görüşmeler yaptık. Menajeri ve avukatıyla da görüşmeler sağladık. Bize katkı sağlayabileceğini söyledi. Biz de Devrek'teki hayırseverlerin iştirakleri ve belediyemizin kaynakları, Mesut beyin destekleriyle projeyi daha da geliştirerek havuz ekledik. Basketbol sahaları ekledik. Odaların dizaynı, bina içinin dizaynı şekline getirdik. Şu anda son aşamaya doğru geliyoruz. Bina şekillenmeye başladı. Havuz ihalemiz yakında yapılacak. Havuzla beraber kendimiz öz kaynaklarımızla yapabileceğimiz sosyal donatı alanlarını yapacağız. Tesisi Eylül ayına yetiştirmeye çalışacağız. Açılışta yanımızda olacak. Daha geçen gün kendi arkadaşlarını gönderdi. Onlar binada incelemeler yaptılar. Nasip olursa bizim hedefimiz Eylül ayında komple açmayı düşünüyoruz. Pandemi koşulları bu süreci ne kadar idare edebiliriz ön göremiyoruz. Ancak Eylül ayında açılış hedefindeyiz. Tüm amacımız çocukların artık spor yaparak büyüsünler. Birbirleriyle kaynaşarak büyüsünler. Evlerde kapalı kaldılar. Sosyal medya ve sanal alemden başka uğraşları kalmıyor. Futbol sahasıyla beraber entegre bir tesis haline gelsin. Spor salonu inşaatımız devam ediyor. Tamamen halkımızın gençlerimizin belki de bu bölgede olmayan bir tesis olacak." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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