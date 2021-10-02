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(Özel haber) Melis Gürkaynak: "Bu sezon 5 kupaya adayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

VakıfBank'ın takım kaptanı Melis Gürkaynak, yeni sezonda 5 kupaya da aday olduklarını söyledi.

İSTANBUL (İHA) - VakıfBank'ın takım kaptanı Melis Gürkaynak, yeni sezonda 5 kupaya da aday olduklarını söyledi. Melis, Eczacıbaşı ile oynayacakları Şampiyonlar Kupası'yla ilgili de, "Eczacıbaşı çok önemli bir rakip. Yıllardır beraber final oynadığımız bir rakip. Hedefimiz Süper Kupa'yı kazanmak" dedi.

VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Melis Gürkaynak, takım olarak yeni sezon hedeflerine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Milli takımda forma giyen arkadaşlarının yoğun bir sezon geçirdiğine dikkat çeken sarı-siyahlı voleybolcu, "Çok yoğun bir milli takım sezonu geçirdi milli takımdaki arkadaşlarımız. Yeni toplandık sayılır. Mental olarak çok kolay değil, fiziksel olarak hiç kolay değil. Ama tabii ki milli takım çok başka, kulüp başka. Buraya geldiğinde oyuncular daha sıfırdan başlayabiliyorlar. Bu sezon 5 kupaya adayız. Dileğimiz 5 kupayı da kazanıp sezonu öyle bitirebilmek" ifadelerini kullandı.

"Genç, dinamik bir takımımız var"

"Bu sezon çok zorlu geçecek" diyen Kaptan Melis Gürkaynak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rakiplerimizin çok iyi transferleri var, bizim de aynı şekilde. Yeni oyuncular, yabancılar, altyapımızda daha önce oynamış ve başka kulüplerde kiralık oynayan oyuncular bu sezon bizimle beraber. Genç, dinamik bir takımımız var diye düşünüyorum. Bu anlamda inşallah tüm dileğimiz bütün kupaları kazanmak bu sezon."

"Hedefimiz Süper Kupa'yı kazanmak"

İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 5 Ekim Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı'yla oynayacakları Şampiyonlar Kupası'na da değinen tecrübeli voleybolcu, "Süper Kupa maçları takımların birbirini tarttığı maçlar oluyor. Yeni transferleri gördüğümüz maçlar oluyor. O yüzden bizim onları tanıyacağımız, onların bizi tanıyacağı bir maç olacak. Hedefimiz Süper Kupa'yı kazanmak tabii ki. Eczacıbaşı çok önemli bir rakip. Yıllardır beraber final oynadığımız bir rakip. Dileğimiz Süper Kupa ile başlayıp devam etmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

(Özel haber) Melis Gürkaynak: Bu sezon 5 kupaya adayız

(Özel haber) Melis Gürkaynak: Bu sezon 5 kupaya adayız

(Özel haber) Melis Gürkaynak: Bu sezon 5 kupaya adayız

(Özel haber) Melis Gürkaynak:
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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