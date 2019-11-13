(Özel haber) Melis Gülcan: "Daha enerjik ve istekli bir takımız"

13.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:21

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Melis Gülcan, "Takım olarak yeni bir oluşum içindeyiz. Daha enerjik ve istekli bir takım olacağız. Oynayacağımız iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.



FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın deplasmanda TSİ 19.30'da Sırbistan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi takımın son durumu hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan Botaş'ın milli oyuncusu Melis Gülcan, "Takım olarak yeni bir oluşum var. Gençlerden kurulan bir takımız. Bu takımın daha enerjik, istekli ve canlı olacağını düşünüyorum. Takım olarak da iyi durumdayız. Çalışmalar da iyi gidiyor. Rakipleri de iyi tanıyoruz. İki mücadeleden de sahadan galibiyetlerle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Takımdaki geçiş dönemini en kısa sürede atlatacaklarını belirten Melis, "Genç bir ekibiz ama kendi takımlarımızda uzun zamandır birlikte oynayan ve birbirini çok iyi tanıyan bir ekibiz. Bu geçiş süresini en kısa sürede atlatıp, iyi bir takım olacağız" şeklinde konuştu.



"Rakiplerimizi iyi tanıyoruz"



Gruptaki rakiplerini iyi tanıdıklarını söyleyen Melis, "Önemli takımlara karşı mücadele edeceğiz. Ama rakiplerimizi de çok iyi tanıyoruz. Agresif olacaklar ama biz de ona göre bir oyun stratejisi ile mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Başarılı oyuncu pazar günü Mersin'de oynanacak olan Litvanya maçı öncesi taraftara da şu çağrıyı yaptı:



"Mersin'de oynanacak olan Litvanya maçına taraftarı bekliyoruz. Onların desteğiyle daha iyi işler yapacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA