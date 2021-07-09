Mehmet Sirkeci: "Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız"
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Mehmet Sirkeci: "Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Adayı Mehmet Sirkeci, "Türkiye'yi her yönde nasıl bir numara yapmamız icap ediyorsa, kadınlar futbolunda da ülkemizi dünyada iyi yere getirmek için ekibimle beraber mücadele edeceğim ve başaracağıma inanıyorum" dedi.

Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Adayı Mehmet Sirkeci, "Türkiye'yi her yönde nasıl bir numara yapmamız icap ediyorsa, kadınlar futbolunda da ülkemizi dünyada iyi yere getirmek için ekibimle beraber mücadele edeceğim ve başaracağıma inanıyorum" dedi.

Kadın Futbol Kulüpleri Birliği olağan genel kurulu seçimlerinde, Bağcılar Belediye Başkan Danışmanı, Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkan Vekili ve İASFK Onur Kurulu Üyesi Mehmet Sirkeci, kadın futbol takımlarından gelen istek üzerine Kadın Futbol Kulüpler Birliği genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

"KADIN FUTBOLUNDA TÜRKİYE'Yİ İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Türkiye'yi kadınlar futbolunda dünyada söz sahibi bir ülke haline getirmek istediklerini belirten Sirkeci, "Biz kadınlar futbol liginde daha çok tazeyiz Bağcılar Evren Spor olarak. Üç, dört sene önce başladık. Hemen üçüncü lige girdik. Üçüncü ligde şampiyon olduk. İkiye çıktık ama bu pandemiden dolayı bu senemiz boş geçti. Burada da hedefimiz zaten tekrar şampiyon olup birinci lige çıkmaktı. İnşallah onu bir sene erteleyerek önümüzdeki sezon yapacağımıza inanıyorum. Takımıma inanıyorum. Hocama ve idareci arkadaşlarıma inanıyorum. Dolayısıyla hedefimizi vuracağız. Şu dört senelik çevredeki diğer kulüpteki arkadaşlarla yaptığımız diyaloglarda burada bir boşluk olduğunu fark ettik. Bizi istediler ısrarla. Spordaki geçmişimizi bildikleri için. Gelin bu işi beraber yapalım, daha iyi yerlere götürelim. Ben de bunu, kadın futbolunu Türkiye'de olması gerektiği yere getirebileceğime inandığım için kabul ettim, böyle bir yola çıktık. Çocuklarla beraber güzel hizmetler yapmak, Türkiye'yi her yönde nasıl dünyada bir numara yapmamız icap ediyorsa, kadınlar futbolunda da dünyada iyi yere getirmek için ekibimle beraber mücadele edeceğim ve başaracağıma inanıyorum. İnşallah nasip olur diyorum" şeklinde konuştu.

"KADIN FUTBOLUNDA BİRLİK OLUŞTURACAĞIZ"

Hedefleri arasında kadın futbol kulüplerini bir araya getirmek olduğunu ifade eden Sirkeci, "Öncelikle şu anda 130 tane birinci, ikinci ve üçüncü ligde takım var. Maalesef yüzde 10-20'si ancak Kulüpler Birliği'nde gözüküyor. Öncelikle bu görev bana nasip olursa bu kulüpleri bir araya getireceğim. Öncelikle hedefim bu. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin böyle yüzde 10, 20 ile değil, bütün olarak temsil edilmesi gerekir. Yönetimde de bütün kulüpler söz sahibi olacak. İkinci olarak biz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeterince temsil edilmiyoruz. Dolayısıyla orada bir departman istiyoruz. Yani biz şimdi amatör müyüz neyiz belirli değil. Bunun öncelikle bir yeri olmalı. Profesyonel olarak bu işi yapmak istiyoruz. Üçüncü adım da televizyonlarla yayın hakkını görüşeceğim. Bunun için mücadele edeceğim. Televizyonlarla görüşüp bir yol bulmaya çalışacağım. Çünkü bu iş ne kadar çok izlenirse geleceği de o kadar parlak. Daha sonra da bu 130 tane kulübün hepsini üye yaptığım zaman bunların kaynaşması için iki üç günlük bir kamp düzenlemek istiyorum. Çünkü yöneticilerin çoğu birbirini tanımıyor. Onlarla beraber bir birliktelik sağlamak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH YARINLAR BİZİM OLACAK"

Türk kadın futbolunun dünyada istenen yerde olmadığını belirten Sirkeci, "Bunu yukarıya doğru çıkarmamız lazım. Liglerde yabancı sporcular da var ama bizim kendi çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. O çocuklar milli takıma çıkacak. Bunu yaparsak Avrupa'da söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Hizmet için geliyorum. Destek istiyorum. Destek olurlarsa kadın futbolunu istediğimiz yerlere getireceğiz. İnşallah yarınlar bizim olacak" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Mehmet Sirkeci: 'Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız'
Mehmet Sirkeci: 'Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız'
Mehmet Sirkeci: 'Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız'
Mehmet Sirkeci: 'Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız'
Mehmet Sirkeci: 'Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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