(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
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(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi

(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezi'nde mayıs ayına rağmen kayak keyfi devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezi'nde mayıs ayına rağmen kayak keyfi devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında yaz sıcakları etkili olmaya başlarken, Bitlis'te ise halen kar manzaraları görmek mümkün. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı'nda bulunan kayak merkezi, mayıs ayında kayak yapma imkanı sunuyor. Şehrin gürültü ve stresinden bir an olsun uzaklaşmak isteyen kayak severler ise soluğu Nemrut'ta alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut'ta pandemi ve yasaklar nedeniyle sezon tam açılmazken, yılın son karının tadını çıkarmak isteyen kayak severler ise mayıs ayının ortasında Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü manzarasına karşı kaymanın tadını çıkarıyor.

Maviyle beyazın buluştuğu Nemrut Dağı'nda mayıs ayının ortasında kayak keyfi yaşayanlardan biri de Tunç İlçin oldu. Kayak takımlarını alarak soluğu Nemrut'ta alan spor bilim uzmanı ve aynı zamanda 3. Kademe Kıdemli Kayak Antrenörü Tunç İlçin, mayıs ayında saatlerce kaymanın keyfini yaşadı.

Nemrut Dağı'nın 2 bin 250 rakımlı zirvesinde kayak yapmanın çok keyifli olduğunu belirten Tunç İlçin, "Şu anda ülkemizin birçok bölgesinde yaz sıcakları kendini gösterirken, biz ise bugün çıktığımız Nemrut Dağı'nda mayıs ayının ortasında kayak yapabiliyoruz. Buranın en önemli noktalarından biri de görsel güzelliğidir. Zirveye çıktığınızda arkanızda Nemrut Krater Gölü, karşınızda ise Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün muhteşem manzarası var. Yazın ortasında burada kayak yapabiliyor olmak, bu bölge için gerçekten büyük bir şans. Hava şartlarının bu şekilde devam etmesi durumunda buradaki karın daha uzun bir süre erimeyeceğini düşünüyorum" diye konuştu. - BİTLİS

(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi
(Özel haber) Mayıs ayında kayak keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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