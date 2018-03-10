Mardin'de Telkari Sanatı Kadınların Elinde Şekilleniyor

Süryanilerin 3 bin yıllık el sanatı telkari, Mardin'de kadınların ellerinde yaşatılıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde özelikle Süryani ustaların tel tel işleyerek yaşatmaya çalıştığı telkari sanatı, kadınların ellerinde şekillenerek görücüye çıkıyor. "El emeğinin değeri olmaz" diyen kadınlar, 3 bin yıllık sanata sahip çıkmayı hedefliyor. Ev hanımlarının ve sanata ilgi duyan her kadının tel tel işleyerek yapabileceği telkari sanatı büyük bir özveri ve sabır gerektiriyor. Midyat ilçesinde atölyenin kapılarını telkari sanatını yaşatmak isteyen kadınlara açan telkari ustası Gabriel Orak, "Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Tekleri ince ince tellerin birleştirilmesi sanatıdır. Erkekler de yetenekli ama kızlarımızın bu sanatı yaşatması çok iyi oldu. Kızların el yatkınlığı daha çok. Bu sanatın yaşatılmasını isteriz" diye konuştu.

"Gümüşü tel tel işliyoruz"

Midyat'ta telkariyi tel tel işleyen ve satışını gerçekleştiren Manuelle Onar, sanatı devam ettirmek istediğini söyledi. Onar, " Genç kızlarımız ev hanımlarımız boş zamanlarında öğrenip yüz yıllardır sürdürülen telkariyi yaşatmak için çalışabilirler. Gelip öğrenmeliler. Bu sanat bitmiş ve tükenmeye gidiyor. Biz de istiyoruz ki gençlerimiz, bayanlarımız oturmak yerine hem yapsın hem satsın. Kadınlar bu bölgede el üstünde tutulmuş kutsal görünmüştür. Telkariyi kadınların yaşatması gerekir" ifadelerini kaydetti.

Aylarca emek verilerek sanatın icra edildiğini ifade eden Onar, "Telkarinin beyaz olmasına dikkat edilmesi gerekir. Ama karartma isteyenler oluyor onu da yapıyoruz. El emeğinin karşılığı yoktur, ama 3 buçuk ay kadar süren ürünler var. Bizim amacımız telkariyi daha iyi tanıtmak en az karla telkariyi satıp sanatı yaşatmaktır" dedi. - MARDİN