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(Özel haber) Manolya Kurtulmuş: "Euroleague kupasını almak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- (Özel haber) Manolya Kurtulmuş: "Euroleague kupasını almak istiyoruz" Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Manolya Kurtulmuş, bu sezon Euroleague'de kupayı alıp, taraftarlarla o sevinci yaşamak istediklerini söyledi.

- (Özel haber ) Manolya Kurtulmuş: "Euroleague kupasını almak istiyoruz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Manolya Kurtulmuş, bu sezon Euroleague'de kupayı alıp, taraftarlarla o sevinci yaşamak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Manolya Kurtulmuş, İhlas Haber Ajansı'na muhabirine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Buraya gelince heyecan daha da arttı. Camianın içinde olmak mutluluk verici. Takımımız tam değil ama çalışmalara devam ediyoruz. İlk maçımızı haftaya oynayacağız. Çalışmalar devam ediyor her şey daha iyi" dedi.

"Taraftarla olmak mutluluk verici"

Taraftarların tekrar salonlara dönmesi ile ilgili konuşan Manolya Kurtulmuş, "Geçen sene taraftar eksikliğini tüm takımlar hissetti. Bu camianın taraftarlarıyla sezona başlayacak olmak ekstra mutluluk verici. Umarım bu hastalık geçer ve kapasite umarım daha fazla sayıya ulaşır. Taraftarlarımızı bekliyoruz herkes bu atmosferi çok özledi" ifadelerini kullandı.

"Euroleague kupasını almak istiyoruz"

Bu sene Euroleague'i almak istediklerini belirten 23 yaşındaki basketbolcu, "Umarım ayağımız uğurlu gelir. Bu sene gerçekten bütün hedefler şampiyonluk üzerine. Euroleague'e çok yakındık geçen sene ama bu sene hedefimiz kupaya odaklı. Çalışmalar bu yönde devam ediyor. Arkadaşlar takıma katıldığında çok daha iyi çalışıp o kupayı alıp taraftarlarla birlikte o sevinci yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Özel haber) Manolya Kurtulmuş: Euroleague kupasını almak istiyoruz

(Özel haber) Manolya Kurtulmuş: Euroleague kupasını almak istiyoruz

(Özel haber) Manolya Kurtulmuş: Euroleague kupasını almak istiyoruz

(Özel haber) Manolya Kurtulmuş:
İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor Haberleri
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Haber: (Özel haber) Manolya Kurtulmuş: 'Euroleague kupasını almak istiyoruz' - Haberler Spor
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