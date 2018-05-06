Karacabey Longoz'u Kızıla Boyandı

Karacabey Longozu'nda suyun yüzeyi kırmızı renge büründü. Longozu gezenler bu anları görüntüledi.

İLK KEZ BÖYLE OLDU

Longozu gezmeye gelenler bu ilginç görüntüyle karşılaşırken, longozda ilk kez bu boyutta kırmızı tabaka ortaya çıkması dikkat çekti. Doğaseverler, uzmanları araştırmaya, milli parkları da göreve davet etti.

ÇELTİK ÜRETİMİ ETKİLİ

Bu yıl ilk kez bu boyutta rastlanan bu durumun longozu besleyen Kocaçay deltasında yapılan çeltik üretimindeki azola bitkisinden kaynaklandığı öne sürülüyor.

TESPİT EDİLMESİ GEREKİYOR

Kırmızı görüntü görsel güzellik ortaya çıkarsa da bu durumun perde arkasındaki sebeplerinin tespiti, önümüzdeki süreçte muhtemel yaşanacak bir olumsuzluğun da önüne geçilmesini sağlayacak.