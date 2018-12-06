Kuşlarına Bakan Çocukları Tekme Tokat Dövdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki kuşlara bakan iki çocuktan biri, kuşların sahibi tarafından tekme tokat dövüldü.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan kuşlara iki çocuk bakmak istedi. Bu sırada kuşların sahibi olduğu ileri sürülen kişi çocuklara bağırmaya başladı. Çocukların kaçmaya başlamasıyla sinirlenen şahıs, bisikletiyle çocukların peşine düştü. Çocuklardan biri kendilerini kovalayan kişiden kurtulmayı başarırken, diğeri ise yakalandı. Boş arazide yakaladığı çocuğu tekme tokat döven şahsa çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeden dayak çocuğu dövmeye devam eden şahsı çevredeki vatandaşlar zorda olsa durdurmayı başardı. Dayak yemekten kurtulan çocuk kaçarak gözden kayboldu. - BURSA