Köpek 'Bobby'nin Boğaz Sefası

Sonbaharın gelmesine rağmen hava sıcaklıkların yüksek olmasıyla vatandaşlar boğaza akın etti. Boğazın serin sularında akıntıya rağmen denize giren vatandaşlarla birlikte yüzen 'Bobby' isimli köpeğin deniz sefası ve merdivenlerden çıkması renkli görüntüler oluşturdu.



İnsanların yüzmek ve balık tutmak için akın ettiği İstanbul Boğazı'nın tadını bu defa 'Bobby' isimli köpek çıkarttı. Sıcak havadan bunalan ve sahibi tarafından Arnavutköy sahilinde yüzmesi için boğazın serin sularına bırakılan 'Bobby'nin akıntıya rağmen yüzmesi dikkat çekti. Bir süre yüzen Bobby, vatandaşların şaşkın bakışları arasında merdivenlerden kıyıya çıktı. Sahibinin seslendiği 'Bobby'nin denizden çıktıktan sonra insanların yaptığı gibi İstanbul Boğazı'nı seyretmesi renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL