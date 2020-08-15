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(Özel haber) Kırkağaç Kavununda ilk hasat başladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen ve 2008 yılında coğrafi işaret alan Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı.

(Özel haber) Kırkağaç Kavununda ilk hasat başladı
15.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:05

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen ve 2008 yılında coğrafi işaret alan Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı. Bu sene yaklaşık 13 bin dekar alana ekilen Kırkağaç Kavununda 45 bin ton rekolte bekleniyor. Yüzde 20'si hasat sonrası satılan kavunun yüzde 80'i askılarda bekletilerek kış aylarında tüketiciyle buluşuyor.

Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında 'Coğrafi İşaretleme' alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı.

Bu yıl 45 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, 12-13 bin dekar civarlarında ekim yapıldığını belirtti.

"Etiketli kavun tercih edin"

İHA muhabirine konuşan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Bir hasat sezonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse her yıl söylediğimiz bir nakarat var 15 Ağustos. Artık 15 Ağustos'a geldik. Meşhur Kırkağaç kavunlarımızın hasadını yapmaya başladık. Allah çiftçilerimize çok versin. Onlarda olursa hepimizde olur. Eğer çiftçimizin karnı toksa hepimizin karnı tok, eğer karnı açsa hepimizin karnı aç. O yüzden Allah çiftçimize bol kazançlar versin. Kavunlarımız bu yıl yine çok güzel. Her yıl olduğu gibi yine 12-13 bin dekar seviyelerinde Kırkağaç kavunu ekimi oldu. Bunun yüzde 20'lik bölümünü hemen hasat esnasında satıyoruz. Yüzde 70-80'lik bölümünü özel olarak hazırladığımız depolarımızda askıya alarak, Sonbahar ve Kış aylarına saklıyoruz. Kavunlarımızda bu yıl hiç bir hastalık olmadı, çok güzel gelişti. Yine kendine has aromasıyla, tadıyla, rengiyle yine tüketicilerimizin sofralarında olacak. Kavunlarımız bilindiği gibi 2008 yılında tescillendi. Türk Patent Enstütüsü tarafından patenti, alınarak coğrafi işaretlemesi yapıldı. Bununla ilgili Kırkağaç Belediyesi ve Kırkağaç Ziraat Odasının ortaklaşa yaptıkları etiketleme çalışması oldu. Üreticilerimiz kavunlarına bizlerden almış oldukları etiketleri yapıştırıyorlar. Türkiye'nin neresinde olursanız olun etiketli kavunlarımızı tercih ederseniz gerçekten Kırkağaç kavunu tüketmiş olursunuz" dedi.

En büyük özelliği dayanıklılığı

Kırkağaç kavununun özelliklerinden de bahseden Özarı, "Kırkağaç kavunun en büyük özelliği dayanabilir olması. Coğrafi koşullardan ve toprağının yapısından bu bize Allah'ın bir hediyesi. Nasıl Malatya'ya kayısı vermişse, Giresun'a, Ordu'ya Fındık vermişse bize de kavun vermiş. Bu bizim bölgemize has bir özellik, Kırkağaç kavunumuzun tohumunu alıp başka bölgelere ekiyorlar aynı yerlerde yetiştiğinde bu kadar dayanıklı olmuyor. Yani bu bizim Kırkağaç'ımızın coğrafyasına has bir şey. Kavunumuzu aralık, ocak aylarına kadar depolarımızda tutabiliyoruz. Bununda yine büyük bir bölümü iç piyasada tüketiliyor, az bir miktarı da Almanya'ya gönderiliyor" diye konuştu.

Üretici memnun

Dededen ve babadan gelen kavunculukla geçimlerini sağladıklarını söyleyen üreticilerden Şevket Eren Özakbaş ise şunları söyledi:

"Yine bir 15 Ağustos günü hasadımıza başlamış bulunmaktayız. Şuan ki gelmiş olduğumuz konuma şükürler ediyoruz ve bu şekilde başlamış olduğumuz kavun hasadımızın İnşallah sonunu getiririz. Kavunlarımızı tek tek seçerek asacağız. Bir hafta içerisinde arabalarımızı hazırlayıp kavunumuzun düzenini tutup depolarımıza taşımaya başlayacağız. Rabbim tüm çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Herkes hakkını, emeğinin karşılığını alsın. Kavunlarımız çok güzel. Zaten Kırkağaç kavununu herkes bilir. Aroması, nefaseti ve tadı hiç bir bölgedeki üretilen kavuna uymaz. Hiç bir bölge burayı tutmaz. Kırkağaç kavunu her zaman aranılan bir kavundur. Yine bu senede inşallah böyle olur diye umuyoruz."

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Özarı, bu yıl yine 45 bin ton civarında rekolte beklediklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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