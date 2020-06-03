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(Özel Haber) Kick Boks'ta aylar sonra antrenman heyecanı

- (Özel Haber) Kick Boks'ta aylar sonra antrenman heyecanı 2. Kademe Kick Boks Antrenörü ve milli sporcu Can Tan: "Kick Boks'ta sadece Point Fighting ve Müzikli Form, yani uzaktan yapılan branşlarda antrenmanlara başladık" "Antrenman öncesinde ve sonrasında yığılmalar olmuyor"...

03.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:19

- (Özel Haber) Kick Boks'ta aylar sonra antrenman heyecanı

2. Kademe Kick Boks Antrenörü ve milli sporcu Can Tan:

"Kick Boks'ta sadece Point Fighting ve Müzikli Form, yani uzaktan yapılan branşlarda antrenmanlara başladık"

"Antrenman öncesinde ve sonrasında yığılmalar olmuyor"

"Hocalarımızın antrenman sırasında yüzlerinde maskeleri olacak"

"Sporcularımızda antrenmana gelirken ve çıkarken maske takacaklar"

ANKARA - Korona virüs ile mücadelede elde edilen başarı sonucu 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci ile beraber birçok spor dalında antrenmanlar da başladı.

Yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor tesislerinde uygulanacak önlemleri ve antrenman yapılabilecek 45 branşı belirledi. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan 2. Kademe Kick Boks Antrenörü ve milli sporcu Can Tan, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Bütün tedbirleri aldıklarını belirten Tan, "Kick Boks'ta sadece Point Fighting ve Müzikli Form yani uzaktan yapılan branşlarda antrenmanlara başladık. Point Fighting'de temas çok az. Müzikli Form ise tek başına, belirli bir figürde dans şeklinde yapılan bir branş" ifadelerini kullandı.

"Antrenman öncesinde ve sonrasında yığılmalar olmuyor"

Antrenman saatlerini azaltarak salonda olası yoğunluğu engellediklerinin altını çizen Can Tan, "Aldığımız tedbirler ile antrenmanlarımıza başladık. Bütün kurallara uymaya çalışıyoruz. Heyecanla bugünü bekledik. Kurallara tamamıyla uyacağız ve antrenmanlarımızı devam ettireceğiz. Girişlerde dezenfektanımız var ve ateş ölçümü yaparak kayıtlar tutuyoruz. Sporcularımız yanlarında getirdikleri temiz ayakkabıları giyerek salona giriş yapıyorlar. Kulübümüzde, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olduğu için sadece Çarşamba ve Cuma günleri için grup dersleri koyduk. Bunlarda 6-7 kişilik gruplar oldu. Ders saatlerimiz uzundu. Bunları 1 saate düşürdük. Bu sebepten antrenman öncesinde ve sonrasında yığılmalar olmuyor. Bütün torbalar arasında 2'şer metre mesafe bıraktık. Hocalarımızın antrenman sırasında yüzlerinde maskeleri olacak. Sporcularımızda antrenmana gelirken maske ve çıkarken maske takacaklar" şeklinde konuştu.

(Özel Haber) Kick Boks'ta aylar sonra antrenman heyecanı

Kaynak: İHA

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