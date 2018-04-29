Kendisini Sıkıştıran Araca Tekme Atmaya Çalışan Motosikletli Yere Savruldu
İstanbul E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde kendisini sıkıştıran araca sinirlenip hareket halindeyken tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaza yaparak yere savruldu.
İstanbul E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada plakasız motosiklet ile E-5'te seyreden Ali Demir, kendisini sıkıştıran otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Seyir halindeyken araca tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, bir anda dengesini kaybetti. 2 otomobile çarparak devrilen motosikletten savrulan Ali Demir, bariyerlere çarparak yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
KENDİSİNİ SIKIŞTIRAN SÜRÜCÜYE SİNİRLENDİ
Demir'in ayaklarında ve kollarında kırıkları olduğu öğrenildi. Kazanın sürücü Demir'in kendisini sıkıştıran aracın sürücüsüne sinirlenip, otomobile tekme atmaya çalışırken yaşandığı iddia edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
-
bu motorculara snir oluyorum trafıkte neyıne güveniyorsan düşcen kafan karpuz gibi patlıcak hala artıslık hareketler peşindeler motorda kaput ınsan bedenidir dibine girerler aralardan silme geçerler çarpp olse bide cinayetle yargılanırsın hak yerini bulmuş kımsın lan mılletın arabasına tekme atıyosun sümük gibi öpersn asfaltı böyleCevap Yaz 32 6 Yayından Kaldır
-
Yemeğinizi suyunuzu kargonuzu ilaclarinizi hatta canınızı bizler taşıyoruz yemeğinizi biraz geç gelse yahut soğuk gelse cingar cikartirsiniz canımızı dişimize takariz ayak islerinizle ugrasiriz biraz daha erken gelmek için canımızı hiçe sayarız ya bari yere sikistirirsiniz ya yolun ortasında kapı açarsınız belki kurallara aykırı sırf yetistirelim diye kaldırıma çıkmak zorunda kalırız önümüzü kesersiniz ama yetisdirgimiz şeyin sizin için önlem arzetse mesela bir ilaç acil hastamız var o zaman motorsikletli alıpCevap Yaz 9 21 Yayından KaldırMEHMET: yalnız araç aralarından geçmek, hız sınırını aşmak yasak kardeş, emniyet şeridinden gitmekte yasak, siz önce bu kurallara uyun sonrası bizim kültürsüz topluma kalsın, ne sizde motor sürme kuralları var ne kanun var nede bizim sürücülerde motorsiklet kültürü var motorsikletin araba ile aynı haklara ve kurallara tabii olduğu bilinci var, o yüzden siz daha çoook düşersiniz. . .23 3 Yayından Kaldır
-
Motosikleti ve özellikle bisikleti Mersinde kaldırımlarda sürüyorlar. Bir gün bunlara tekme atmaktan korkuyorum.Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
-
bu motorcularun nerden çıktıkları hiç belli olmuyor.Cevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır