(Özel Haber) Keçiörengücü Alt Yapısında ilk hedef ahlaklı sporcu yetiştirmek

01.11.2019 09:19

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Spor Kulübü'nün Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Ali Nazlı, "Amacımız öncelikle ahlaklı sporcular yetiştirip A takımımıza ve Türk futboluna kazandırmak" dedi.



Bu sezon yerel liglerde mücadele eden fakat çalışmalarını önümüzdeki sezon katılacakları Elit Lig'e göre sürdüren Keçiörengücü Spor Kulübü'nün Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Ali Nazlı, "Başkanımıza önümüzdeki iki sezon içinde 2-3 futbolcu sözü verdik ve bunu başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"141 faal lisanslı sporcumuz var"



Son 5 sezondur Keçiörengücü Spor Kulübü'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Ali Nazlı, "Geçtiğimiz sezonlarda çeşitli başarılarımız var. Altyapı takımlarımız devamlı play off gruplarında yer aldı. Türkiye Şampiyonlarına gittik. Bu sezon yerel liglerde mücadele ediyoruz. Alt yapıyı önemseyen kulüp başkanımız Sedat Tahiroğlu'nun direktifleriyle takımlarımızı Elit Liglere hazırlıyoruz. 141 faal lisanslı sporcumuz var. U10- U11 -U12 -U13 -U14- U15 -U16 -U17 ve U19 yaş kategorisinde takımlarımız mevcut" şeklinde konuştu.



"A takıma yükselip çeşitli kulüplere kiralık ve transfer yapan futbolcularımızda var"



Yetenekli sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Nazlı, şöyle konuştu;



"Daha önceki sezonlarda A takıma yükselip çeşitli kulüplere kiralık ve transfer yapan futbolcularımızda var. Teknik ekibimizde Futbol oynamış ve futbolcu psikolojisini bilen antrenörlerimize görev veriyoruz. Sadece futbol okullarına bağlı kalmıyoruz, Ankara amatör küme takımlarındaki yetenekli futbolcuları tespit edip bir sezon süresince takip ediyoruz. Bunun için hocalarımızı ilimizdeki stadyumlarda görevlendiriyoruz. Yetenekli sporcuları kulübümüze kazandırma uğraşı veriyoruz. Amatör takımlar profesyonel takımların olmazsa olmazı, futbol okullarından sporcu yetiştirmek uzun yıllar istiyor,Amatör küme takımlarından gelen sporcular ile profesyonel takımlar alt yapılarını güçlendiriyor.Alt yapımız temelini sağlam attık Amacımız inşallah önümüzdeki sezonlarda A takıma çok sayıda oyuncu kazandırmaktır."



"Amacımız öncelikle Ahlaklı sporcular yetiştirmek"



Alt yapıda bulunan futbolcuların eğitimleri dahil birçok konuda takip ettiklerini belirten Nazlı, "Amacımız öncelikle milli, manevi ve ahlaki değerlerimize bağlı yetenekli iyi sporcular yetiştirmek. Eğitim olmazsa olmazımız. Bu sebepten çocuklarımızın eğitimlerini de takip ediyoruz. Antrenmanlar ile derslerinin çakışmaması için planlamamızı bu yönde yapıyoruz" diye konuştu.



"Kulüp bünyesinde açılan spor okullarının bize çok faydası var"



Son olarak Keçiörengücü Spor Okullarına değinen Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Ali Nazlı, "Kulüp bünyesinde, Başkanımız Sedat Tahiroğlu'nun talimatları doğrultusunda bu yıl ilki açılan futbol okullarının meyvelerini almaya başladık. Temmuz ayından bu yana yaptığımız çalışmalar sonucunda, U10-U11-U12 ve U13 takımlarımızın kadrolarını futbol okullarından seçtik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA