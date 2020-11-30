Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu

30.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:01

Erzincan'ın Kemah ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu.

Erzincan'ın Kemah ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu.

Geceleri soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da yüksek kesimler kar örtüsüyle kaplandı. Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Tekçam Geçidi'nde, adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karla kaplanan ve sisin de etkili olduğu 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Kış mevsiminde Tekçam Geçidinin muhteşem bir manzara sunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Burası görülmeye değer bir yer. Beyaz örtüye bürünen çam ağaçları görsel şölen sunuyor. İzlemesi doyumsuz, bol oksijene sahip burası" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Aşklarını ilan eden çiftin sarmaş dolaş pozu ortaya çıktı
Aşklarını ilan eden çiftin sarmaş dolaş pozu ortaya çıktı

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiği kaydedildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar Kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 4, Erzurum ve Ağrı'da 7, Kars'ta 8, Ardahan'da 10, Iğdır'da ise 1 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 7, Kars'ta 6, Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.

(İHA)

Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu
Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı, görsel şölen oluşturdu
Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı, görsel şölen oluşturdu
Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu
Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu
Karlar altında kalan yayla evleri kartpostallık görüntüler oluşturdu
Karlar altında kalan yayla evleri kartpostallık görüntüler oluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Arınç Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Alişan Kenan Işık Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Utku Yuvakuran Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:14:20. #1.14#
title