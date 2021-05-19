Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | 3. Sayfa

Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı Van'da değişik tarihlerde kargalar tarafından yaralana Arı Şahinleri tedavi altına alındı.

Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı

VAN - Van'da değişik tarihlerde kargalar tarafından yaralana Arı Şahinleri tedavi altına alındı.

Van'da değişik tarihlerde kargaların saldırısına uğrayarak yaralanan 10 Arı Şahini, duyarlı vatandaşlar tarafından Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Konu ile ilgili bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Merkezimize hangi hayvan hangi şekilde ağırlıklı geleceğini bildiğimiz için Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile beraber acil eylem planı hazırlıyoruz. Gelecek hayvanların daha rahat, daha konforlu bir şekilde tedavilerini yaparak yaşam alanlarına nasıl döndürebiliriz onun çalışmasını yapmaktayız. Bu mevsimde merkezimize Arı Şahinleri ile kargaların kavgasına bağlı olarak yaralı kuşlar geliyor. Bazı yıllara göre kargalar ile Arı Şahinlerinin kavgasından dolayı merkezimize 20 ile 40 arasında yaralı Arı Şahin'i gelmekte. Bunun sebebi de Arı Şahinleri kargaların yuvalarındaki yavrularına saldırmakta. Kargalar da Arı Şahinlerini potansiyel düşman, biyolojik düşman olarak görüyor. Bundan dolayı kargalar toplu şekilde Arı Şahin'lerine saldırmakta. Arı Şahinleri de kalabalık karga sürüsünden kaçarken, yüksek binalara, baz istasyonlarına ve elektrik direklerine çarparak yaralanmakta. Yaralanan kuşları eskiden kedi köpek gibi hayvanlar ortadan kaldırırdı. Bu konuda da vatandaşlarımız bilinçlendi artık. Böyle bir vakaya rastladıklarında hemen yetkilileri arayıp bilgi veriyorlar. Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yaralı Arı şahinleri vatandaşlardan alıp merkezimize getirmekte. Yetkililerin bu yıl bize 10'un üzerine yaralı Arı Şahin'i getirdi. Bunların yarısının tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlandı ve kısa sürede yetkililere teslim edeceğiz. Diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Tedavileri tamamlandığında onları da tekrar yaşam alanlarına bırakacağız" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Beren Saat Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:40:37. #1.15#

title