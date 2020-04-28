(Özel Haber) Karantinada türkülü tedavi
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(Özel Haber) Karantinada türkülü tedavi

Kayseri'de korona virüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki yerel ses sanatçısı Hasan Alim, 9 günlük tedavi sürecinde verdiği mini konserlerle hem hastalara hem de sağlıkçılara moral verdi.

(Özel Haber) Karantinada türkülü tedavi
28.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:20

Kayseri'de korona virüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki yerel ses sanatçısı Hasan Alim, 9 günlük tedavi sürecinde verdiği mini konserlerle hem hastalara hem de sağlıkçılara moral verdi.

Kayseri'de 9 gün önce, göğüste nefes alıp verirken daralma, ağızdan su gelmesi, idrar yanması şikayeti ile acil servise başvurduğunu anlatan Hasan Alim, "Acilde yapılan muayene sonrasında doktorlar Covid-19 teşhisi koydular ve beni hemen Pandemi servisinde karantinaya aldılar" dedi.

Hastanede sağlık çalışanlarının hastalara büyük ilgi ile yaklaştığını söyleyen Hasan Alim, "Temizlik, bakım ve hizmet yönünden çok mükemmel davrandılar. Hemşireler ve doktorlar ile bir aile gibi olduk. Bu süre içinde insanların neşeye morale ihtiyaçları var. Bu hastalığı neşe ve moral ile Türkiye'den kapı dışarı edeceğiz" diye konuştu.

Kendisinin iki bademciğini ameliyatla aldırdığını ve sesinin bu nedenle iyi çıktığını söyleyen Hasan Alim, "Kayseri Büyükşehir Konservatuvarında kurs aldıktan sonra Kayseri Kültür Müdürlüğü'nde yerel sanatçı sertifikamı aldım. Repertuvarımda yerel türküler var. Hem etrafımdaki hastalara, hem hemşire ve doktorlara hem de etrafımdaki hastalara moral olsun diye Erkilet Güzeli türküsünü söyledim" ifadesinde bulundu.

Korona virüsünü 9 günlük tedavi sonrasında yenen Hasan Alim, "Tüm sağlık çalışanlarına, Sağlık Bakanı'na, Kayseri Valimiz Şehmus Günaydın ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile tedavimde bana ilgi gösteren sağlık personeline canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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