(Özel haber) Karantinada kalan 4 kişiye doğum günü sürprizi
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(Özel haber) Karantinada kalan 4 kişiye doğum günü sürprizi

(Özel haber) Karantinada kalan 4 kişiye doğum günü sürprizi
01.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:05

Umman'dan Türkiye'ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Van'da karantina altına alınan 2'si kadın 4 genç için doğum günü sürprizi düzenlendi.

Umman'dan Türkiye'ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Van'da karantina altına alınan 2'si kadın 4 genç için doğum günü sürprizi düzenlendi.

Umman'dan 23 Nisan tahinde hava yoluyla Van'a gelen 250 Türk vatandaşının, Tuşba ilçesinde Süleyman Şah Öğrenci Yurdu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İmam Şafi Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası sürüyor. Her biri farklı odalarda kalan Meryem Oksayoğlu, Sümeyra Akdoğan, Ersan Yıldız ve Muhammet Yaşar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yurt görevlileri tarafından doğum günü pastası hazırlatıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, doğum günü olan gençlerin isimlerini tek tek anons ederek doğum günlerini kutladı. Daha sonra görevliler, hazırlanan pastaların üzerindeki mumları yakarak Oksayoğlu, Akdoğan, Yıldız ve Yaşar'ın kapısını çaldı. Pastalar tek tek gençlere verilerek doğum günlerini kutladılar. Gençler, görevlilere sürprizlerinden dolayı teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İHA

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