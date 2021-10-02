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(Özel haber) Jordan Thompson: "Bu kulübün tarihinde çok büyük başarılar var"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- (Özel haber) Jordan Thompson: "Bu kulübün tarihinde çok büyük başarılar var" Eczacıbaşı Dynavit'in ABD'li oyuncusu Jordan Thompson, turuncu-beyazlıların tarihinde çok büyük başarılar olduğunu belirterek, bunu devam ettirmek için önlerinde yeni bir sezon olduğunu söyledi.

- (Özel haber ) Jordan Thompson: "Bu kulübün tarihinde çok büyük başarılar var"

İSTANBUL - Eczacıbaşı Dynavit'in ABD'li oyuncusu Jordan Thompson, turuncu-beyazlıların tarihinde çok büyük başarılar olduğunu belirterek, bunu devam ettirmek için önlerinde yeni bir sezon olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı'nın ABD'li oyuncusu Jordan Thompson, İhlas Haber Ajansı muhabirine yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon hazırlıklarının gayet iyi geçtiğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Takımca çok daha fazla gelişeceğimize, üzerine daha fazla koyacağımıza inanıyorum. Bu konuda büyük bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Sezon içerisinde bence güzel şeyler, güzel işler çıkaracağız ortaya" şeklinde konuştu.

Başantrenör Ferhat Akbaş hakkında da konuşan Thompson, "Onunla çalışmak gayet keyifli. Bence özellikle biz yaşı genç, yaşı hala küçük olan oyuncular için onunla çalışmak çok verimli olacağını düşünüyorum. Bize öğreteceği, oynatacağı sistemi hep birlikte geliştireceğiz" diye konuştu.

CEV Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili görüşlerini belirten başarılı oyuncu, "Tabii ki yine olabildiğince fazla maç kazanabilmek için sahaya çıkacağız. Amacımız bu olacak. Bu kulübün tarihinde çok büyük başarılar var. Bizim de bunu devam ettirmemiz için yeni bir sezon var önümüzde" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Tokyo Olimpiyatları'nda kazandıkları altın madalyanın hatırlatılması üzerine ise Jordan Thompson, "Çok heyecan verici. Benim için çok başka bir dönemdi. Gerçekten çok önemli bir şeyi yaşadım. Bu yazın yaşadığım tecrübe yerine konulamaz bir tecrübeydi. Umarım oradaki deneyimlerimi kulüpte de sezona aktarabileceğim" diye cevap verdi.

(Özel haber) Jordan Thompson: Bu kulübün tarihinde çok büyük başarılar var

(Özel haber) Jordan Thompson: Bu kulübün tarihinde çok büyük başarılar var

(Özel haber) Jordan Thompson: Bu kulübün tarihinde çok büyük başarılar var

(Özel haber) Jordan Thompson:
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor Haberleri
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Haber: (Özel haber) Jordan Thompson: 'Bu kulübün tarihinde çok büyük başarılar var' - Haberler Spor
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