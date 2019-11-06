(Özel Haber) Ispanak yiyerek tepki gösterdiler

06.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:14

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok kişinin ıspanak yedikten sonra zehirlenmesi iddialarına geçimini ıspanak satarak sağlayan Edirneli üreticiler tarladan topladıkları ıspanakları yiyerek tepki gösterdi.



"Her akşam çocuklarımızla birlikte ıspanak yiyoruz, zehirlenme söylentileri ekmeğimizle oynadı" diyen ıspanak üreticileri, vatandaşların gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebileceklerini söyledi.



Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ıspanak yedikten sonra Edirne'ye yaşayan kızlarını ziyarete gelen bir aile, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine müracaat etti. Aile tedavilerinin ardından taburcu olurken, Edirne'de de ıspanaktan zehirlenme vakalarının olduğu söylentileri ıspanak üreticini mağdur etti.



Edirne'de en çok ıspanak üretilen Karaağaç Mahallesindeki ıspanak üreticileri, düştükleri zor durumu İHA'ya anlattı.



Tarladan ıspanakları toplayan tarım işçileri, her akşam iş bitişi topladıkları ıspanaklardan evlerine getirdiklerini ve çocuklarıyla birlikte yediklerini belirterek, hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.



"Gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebilirsiniz"



50 senedir ıspanak üreticiliği yapan ve ıspanak üreticiliğinin baba mesleği olduğunu açıklayan üretici Fatin Küçük'de son günlerde iddia edilen ot ile hiçbir karşılaşmadıklarını belirterek, halkın gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebileceklerini söyledi.



Üretici Küçük, asılsız iddialar yüzünden son günlerde ıspanak satışlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.



"İddialar çiftçimizi mağdur etti"



Karaağaç Mahalle Muhtarı Agah Korkan da açıklamasına tarladan kopardığı ıspanağı yiyerek başladı. Üreticinin uzun uğraşlar sonucu mahsul haline getirdiği ıspanaklar hakkında bazı iddialar olduğunu ancak bu durumun çiftçiyi mağdur ettiğini söyledi.



"Ben gönül rahatlığıyla ıspanak yiyorum" diyen Muhtar Korkan, "Tüm herkes de gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebilir" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA