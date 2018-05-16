İşitme Engelli Genci Dövüp Burnunu Kırdılar

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte gezdiği sırada iddiaya göre 2 kişi tarafından darp edilen işitme engelli gencin burnu kırıldı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde gençlik merkezindeki kurs eğitiminden çıkarak 2'si işitme engelli, biri genç kız 3 arkadaşıyla birlikte İpek Sokak'ta ilerleyen Emrah Şeker (19), iddiaya göre henüz isimleri belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edildi. Darp edilen Şeker, karşıdan gelen iki kişinin yanındaki kız arkadaşına laf attığını ve çirkin bir el işareti yaptığını belirtti. Kendisinin 'Ne diyorsunuz' sorusunu sorduktan sonra yüzüne yumruk yediğini aktaran Şeker, daha sonra burnunun kırıldığını ve ameliyat olduğunu söyledi.

"BİZ BİR ŞEY YAPMADIK"

Yaşanan olayı işaret dili ile anlatan Şeker, "Dün işitme engelli arkadaşımla beraber geziyorduk. Karşıdan iki kişi geldi. Erkek bir şey dedi, laf attılar. Çirkin bir şekilde bir el işareti yaptılar. Ben de onlara ne diyorsunuz diye sordum. O anda bana yumruk attılar ve ortalık karıştı. 2 kişiydiler bir tanesi kaçtı, bir tanesini de polis yakaladı. Saldırıda ben ve arkadaşlarım bir şey yapamadık. Biz sadece dolaşıyorduk, geziyorduk" dedi.

Dayak yiyen gencin işitme engelli arkadaşları destek için hastaneye koştu.

Anne Hatice Şeker ise yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ben geldiğimde zaten çocuğumu hastaneye getirmişlerdi. Ambulansla geldim. Burnu kırılmıştı. Çok kötü durumdayım. Ben 12 yıl hastanelerde dolaştırdım engelli oğlumu iyileşsin diye. Ameliyat yaptırdım. Olayı şiddetle kınıyorum. Yani inşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz, başka çocuklar da yaşamaz" şeklinde konuştu.