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(Özel haber) İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek

- (Özel haber) İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek Engelli Yüzde 71 işitme engelli kadın basketbolcu, Süper Lig'de ilk engelli sporcu oldu Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor ile Euroleague'de mücadele etmeye hazırlanıyor Uzundurukan:...

19.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:32

- (Özel haber) İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek

Engelli Yüzde 71 işitme engelli kadın basketbolcu, Süper Lig'de ilk engelli sporcu oldu

Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor ile Euroleague'de mücadele etmeye hazırlanıyor

Uzundurukan: "İşitme engellilerde Türk kadın basketbolcu olarak bu başarıyı ilk kez ben sağladım"

KOCAELİ - Yüzde 71 işitme engelline rağmen hayalinin peşinde koşarak bir çok kez sayı kraliçesi olan 20 yaşındaki milli basketbolcu Çağla Nur Uzundurukan, yeni takımı İzmit Belediyespor'a imza atarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk engelli sporcu oldu.

İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı'nın genç oyuncusu Çağla Nur Uzundurukan (20), engeline rağmen başarısını herkese duyurarak 10 yıllık basketbol kariyeriyle birçok ulusal ve uluslararası başarı kaydetti. Duyma sorununun kendisi için bir engel olmadığını basketboluyla kanıtlayan Uzundurukan, 10 yaşında başladığı basketbol hayali ile olimpiyat beşinciliği, U20 Avrupa şampiyonluğu, U21 Dünya dördüncülüğü derecelerine imza attı. Avrupa Şampiyonası'nda en iyi beş oyuncu arasına giren ve birçok kez sayı kraliçesi olan genç basketbolcu, 16 yaşında Dostlukspor A takımına transfer oldu. Son olarak Süper Lig'de oynama hayaliyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarından İzmit Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, Süper Lig'de forma giyecek ilk engelli sporcu olacak. Uzundurukan, yeni takımı ile Euroleague'de yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bu başarıyı ilk kez ben sağladım"

Engelinin hayallerini gerçekleştirmesine engel olmadığını söyleyen Çağla Nur Uzundurukan, "Benim için olduğu kadar işitme engelliler milli takımı için de çok güzel başarı. İşitme engellilerde Türk kadın basketbolcu olarak bu başarıyı ilk kez ben sağladım. Bunun için çok mutluyum. Başarıyı devam ettireceğime de inanıyorum. Basketbola aşığım ve bu oyunun bana çok yakıştığını düşünüyorum. İyi ki İzmit'e gelmişim. İzmit Belediyesi çok güzel şekilde hazırlanıyor, sezona bomba gibi geliyoruz. Allah'ın izniyle Euroleague elemelerini de geçeceğiz" dedi.

"Gece yarısı bile antrenman yaptım"

Hayallerini gerçekleştirmek için çok çalıştığını belirten 20 yaşındaki basketbolcu, "Süper Lig'e adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü her zaman sahafa kafam hazır çıkar, oyunumu oynarım. Yaklaşık 3 aylık pandemi sürecinde evde kuvvet antrenmanları yaptım. Gece birde bile antrenman yapıyordum. 10 metrelik alanda bile koşma gereği duydum. Hiç dışarı çıkmadım. Etrafa güven olmuyor. Kimin taşıyıcı olduğunu, kimin hasta olduğunu, nereden virüs kapabileceğimizi bilmiyoruz. Sağlığımıza ve hijyene sürekli dikkat etmek zorundaydık, hala da zorundayız. İnşallah pandemiyi en kısa sürede atlatırız" diye konuştu.

"Basketbola 10 yaşında başladım"

Kariyerinde önemli başarıları olduğunu ifade eden milli sporcu, "10 yaşında İstanbul Üniversitesi'nde basketbola başladım. Ali Doğan Korkmaz, Emre Özsarı ile birlikte oynadım. 3 yıl orada başarılar gördüm. İstanbul şampiyonluğu, Ankara ikinciliği ve Mersin beşinciliği yaşadım. Ardından beni Dostlukspor istedi. Orada 6.5 sene oynadım. Performans noktasında sayı kraliçesi seçildim. İlk ödülümü orada aldım. Sonra Türkiye Şampiyonası'na gittik. Yarım sezon Mersin Üniversitesi maceram oldu. Orada çok sevdiğim antrenörüm Davut Güngör ile çalıştım. Buraya hazırlanmamda da o bana öncülük etti" şeklinde konuştu.

Fırat Okul: Çok hevesli ve çalışkan

İşitme engelli milli sporcu Çağla Nur Uzundurukan'ın transferiyle ilgili konuşan İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, "Kendisi işitme engelli. Yüzdesini tam bilmiyorum ama kullandığı aletler sayesinde iletişimde sıkıntımız olmuyor. Çok net iletişim kuruyoruz. İstanbul Üniversitesi altyapısından tanıdığım bir oyuncu. Oradaki organizasyonlarda nasıl canpervane işler yaptığını biliyorum. Çok hevesli, çok iyi çalışıyor. Bizim için de çok özel ve değerli. Takım arkadaşlarının ona yaklaşımı çok sıcak, yakın davranıyor ve destek oluyorlar. Yabancı oyuncularımız da geldikten sonra takıma en kısa sürede entegre olacak. İnşallah kendini daha da gösterir ve hedeflerine istediği şekilde ulaşır" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) İşitme engelli Çağla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir ilki gerçekleştirecek

Kaynak: İHA

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