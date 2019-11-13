(Özel haber) İnci Güçlü: "Yeni jenerasyon olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"

13.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:35

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu İnci Güçlü, "Milli takımda yeni jenerasyon olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Güçlü, Sırbistan ve Litvanya maçları hakkında ise "İyi antrenmanlar yapıyoruz. Olumlu sonuçlar bekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz" yorumunu yaptı.



2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile oynayacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda İnci Güçlü, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Genç basketbolcu, takımdaki ortamın çok iyi olduğunun altını çizerek, "Takım ortamız çok iyi. İyi antrenman yapıyoruz. Rakiplere çalışıyoruz. İyi bir düzen var. Mersin'de Türk halkının yanımızda olmasını beliyoruz. Kendi seyircimizle oynamak bizim için önemli. Olumlu sonuçlar bekliyoruz ve bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"



Milli takımdaki yeni jenerasyonun bir an önce oturması için çalıştıklarını belirten İnci, "Eski jenerasyonun ayrılıp, yeni jenerasyonun gelmesiyle birlikte takımda bir geçiş var. Biz yeni jenerasyon olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve burada bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.



"Boy avantajımı kullanmaya çalışıyorum"



2.05'lik boyu ile takımdaki en uzun oyuncu olan ve bu boy farkının rakiplere karşı bir avantaj olarak kullandığını söyleyen genç oyuncu, "Tabii ki antrenörümüz bunu saha içinde avantajım için kullanmaya çalışıyor. Ben de sahada boyumun avantajlarını kullanmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA