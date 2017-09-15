İha'nın Haberinden Sonra Teslim Oldu

Maltepe'de otizmli çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan sürücü İbrahim Baysu, İhlas Haber Ajansının (İHA) haberinin ardından Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakılan Baysu, "Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum, benim de 12 yaşında kızım var, vicdansız değilim" dedi.



Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen kazada 10 yaşındaki otizmli Lara Buket Budak'a çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan sürücü İbrahim Baysu, İhlas Haber Ajansının (İHA) haberinin ardından Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili polisler tarafından ifadesi alınan sürücü İbrahim Baysu, daha sonra polis ekipleri tarafından serbest bırakıldı. Polis merkezinden çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan sürücü İbrahim Baysu, hakkında çıkan iddiaları kabul etmedi.



Kazanın ardından hakkında çıkan 'kaçtı' iddialarını kabul etmediğini söyleyen İbrahim Baysu, "Ben aracımla seyir halindeydim aniden bir tane çocuk fırlayarak karşıma çıktı. Kazadan sonra ben hemen arabadan indim. Kızın otizmli olduğunu öğrendim. Kaldırdım kucağıma aldım ve su vererek ilgilendim. Daha sonra hastaneye götürelim dedim. Oradakiler zaten hemen başımıza geldiler. Annesi diye bir bayan vardı ama bir şahıstı ben tanımıyordum. İlgilendim, su verdim ben kıza sordum var mı bir şeyin dedim, o da bana 'yok bir şeyim' dedi. Sağa çekip geleyim hastaneye götürelim dedim. Onlar bana yolu kapattın dediler. Kızı alıp götürdüler bende çektim gittim. Ben bu görüntüleri görünce şok oldum. Ben söyledim hastaneye götürelim, ne gerekiyorsa yapalım dedim. Bana orada kızın bir şeyi yok dediler. Kızı alıp götürdüler dükkana bende oradan çekip gitmek zorunda kaldım. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Benim de 12 yaşında bir kızım var. Bin vicdansız değilim. Sonuçta otizmli kızı serbest bırakan anne vicdansızdır. Sen engelli kızı nasıl yola bırakıyorsun. Ben vicdansız da değilim. Ben olay yerine gidip bakayım çocuğun durumunu öğreneyim diye olay yerine gittim. Bugün ben kendi isteğimle geldim. Anne 'benimle ilgili olay yerinden ayrıldı, benimle ilgilenmedi' diye şikayetçi olmuş" dedi. - İSTANBUL