HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

(Özel haber) Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil"

- (Özel haber) Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil" BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: "Şu an Beşiktaş'ı en iyi anlayacak olan kulüp biziz" "Dün gece sıkıntılı bir krizi yönettik" "Önce hastalığı yenip sonra takımımızı fiziksel anlamda hazırlamalıyız"...

(Özel haber) Hüseyin Üneş: 'Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil'
14.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:25

- (Özel haber) Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil"

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş:

"Şu an Beşiktaş'ı en iyi anlayacak olan kulüp biziz"

"Dün gece sıkıntılı bir krizi yönettik"

"Önce hastalığı yenip sonra takımımızı fiziksel anlamda hazırlamalıyız"

ERZURUM - BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, dün gece sıkıntılı bir süreç atlattıklarını ve şu anda futbolcularının ruh halinin iyi olmadığını söyledi. Üneş ayrıca, şu anda Beşiktaş'ı anlayacak en iyi kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Çünkü her ikimizde büyük bir travma geçiriyoruz. Her iki takımada acil şifalar" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da dün yapılan korona virüs testinde 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A Takım personeli, 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı. Şüpheli olarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin yapılan son testlerinin ise negatif çıktı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, zor bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "Dün gece sıkıntılı bir krizi yönettik. Şu an için en azından her şey kontrol altından. Bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız ama kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. 14 gün boyunca kampüsümüz kapalı olacak. Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil. Üzgünüz, gerçekten sezona başladığımız hedefimizde belli sonuçta. Sezonun yüzde 83'ü biterken biz ilk 2'de tamamladık. Böyle durumla karşılaşmak bizleri çok üzüyor. Geleceğe dair güzel şeyler düşünmek istiyoruz ama şu anki süreç çok farklı bir olay, bunun sonuçlarını dünde gördük. Önce hastalığı yenip sonra takımımızı fiziksel anlamda hazırlamalıyız. İşimiz gerçekten çok zor" dedi.

"İkinci test sonrası şok olduk"

Yaptırdıkları ilk testin negatif olmasının ardından ikinci testi yaptırdıkları an biraz daha rahat olduklarını fakat sonuçları görünce şok olduklarını kaydeden Üneş, "Futbol Federasyonumuzun belirlediği yol haritası sonrası bizler geçtiğimiz cuma günü takımımızı topladık. Başka şehirdeki futbolcularımızı özel izinlerle kentimize getirdik. Şehrimiz bu süreci en iyi şekilde yöneten şehirlerden birisiydi. Neredeyse sıfıra yakın vaka sayısı bulunuyordu. Biz geçen hafta takımımızı topladıktan sonra ilk testlerimizi yaptık. Negatif çıkması sonrası antrenmanlara başladık. 6. günün öneminden dolayı dün ikinci testi yaptırdık. Bizler ikinci testi yaptırırken içimiz rahattı. 83 kişiye yapılan test sonuçlarının akşam elimize geçmesi sorası bizler şok olduk. Maalesef 60 kişi negatif, 11 pozitif ve 12 sarı diye adlandırılan şüpheli çıktı" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ı en iyi anlayacak kulüp bizi"

Beşiktaş'ta 8 kişinin testinin pozitif çıkmasına da değinen Başkan Üneş, siyah-beyazlıları en iyi anlayacak olan kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Beşiktaş camiasına öncelikli olarak geçmiş olsun diyorum. Şu an için onları en iyi anlayacak olan kulüp gerçek anlamda biziz. Sıcağı sıcağına yaşamış olduğumuz ağır bir travma var. Olayı sabah saatlerinde duymuştum ardından kamuoyuna duyurulmuş. Onlar adına çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede hem biz hem de Beşiktaş kısa sürede bu hastalığı atlatırız" ifadelerini kullandı.

"Nihat Özdemir ile telefonla görüştük"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu vurgulayan Hüseyin Üneş, "TFF Başkanımız Nihat Özdemir, dün gece itibariyle olayın kamuoyuna yansıması sonrası beni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci yakinen takip ettiğini söyledi. Bu sabahta kendisi ve yetkililerle süreci görüştük" dedi.

(Özel haber) Hüseyin Üneş: 'Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor Spor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Spor
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Spor
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı Spor
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Spor
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı Spor
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Sinem Kobal Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: (Özel haber) Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 04:21:21. #1.15#
title